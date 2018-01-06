В Киеве при Кафедральном соборе УПЦ организуют рождественские обеды для 400 малообеспеченных

Три обеда для 400 бездомных, бедных и одиноких пожилых людей проведут в Киеве в день Рождества Христова, 7 января. Об этом сообщает "Фома в Украине".

Одна из благотворительных акций состоится в помещении Духовно-просветительского центра при Кафедральном соборе УПЦ в честь Воскресения Христова.

Организаторы – Община святого Эгидия и движение «Молодежь за мир».

«Праздник становится возможным благодаря заботе сотен людей, которые в предрождественский период собирают и готовят подарки, помогают угостить бедных. Для многих христианских семей это стало рождественской традицией – прийти помочь в организации праздника. Подготовка подходит к завершению, но организаторы приглашают волонтеров зарегистрироваться для участия в празднике. Также нужны подарки: теплые новые вещи, сладости, предметы гигиены», – рассказал председатель Киевской Общины святого Эгидия Юрий Лифансе.

К участию в подготовке и проведении обедов приглашаются волонтеры – верующие Украинской Православной Церкви.

Регистрация для волонтеров по ссылке.