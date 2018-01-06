В день Навечерия Рождества Христова Предстоятель УПЦ возглавил торжественное богослужение в Киево-Печерской лавре (видео)

В день Навечерия Рождества Христова, 6 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Климент, епископ Сильвестр, а также братия обители в священном сане.

Богослужения Навечерия Рождества Христова, если оно выпало в субботу или воскресенье, состоит из Литургии святителя Иоанна Златоуста и рождественской вечерни. Великие часы в этом случае совершаются в пятницу, то есть они были прочитаны накануне. В сам день праздника будет совершена Литургия святителя Василия Великого.

Во время богослужения была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

За Божественной литургией Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил иерейскую и диаконскую хиротонии.

После отпуста перед иконой праздника был совершен молебен с пением тропаря и кондака Рождества Христова.

По завершении богослужения Предстоятель поздравил всех верующих с наступающим праздником Рождества Христова, пожелал всем мира в стране и в каждой семье и благословил всех.

Напоследок хор Киевской духовной академии под руководством архимандрита Романа (Подлубняка) исполнил рождественские песнопения.