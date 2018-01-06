Митрополит Августин поздравил православных военнослужащих с Рождеством Христовым (укр.)

Голова синодального відділу із взаємодії зі збройними силами та іншими військовими формуваннями УПЦ, митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин звернувся із Різдвяним посланням до усіх православних військових. Текст привітання розміщено на сайті синодального відділу.

Нижче наводимо текст Різдвяного привітання без змін.

"РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ГОЛОВИ СИНОДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ ТА ІНШИМИ ВІЙСЬКОВИМИ ФОРМУВАННЯМИ УКРАЇНИ МИТРОПОЛИТА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО І БОГУСЛАВСЬКОГО АВГУСТИНА

православним генералам й адміралам, офіцерам, прапорщикам і мічманам, сержантам і старшинам, солдатам і матросам, усім працівникам Збройних Сил, правоохоронних органів та інших військових формувань України

Сьогодні Христос народжується в Вифлеємі від Діви, сьогодні Безпочатковий починається і Слово стає тілом; небесні сили радіють і земля з людьми веселиться; мудреці Владиці дари приносять і пастирі дивуються Народженому. Ми ж раз у раз виголошуємо: Слава во вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління.

(глас 2, самогласний, Навечір’я Різдва Христового)

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Із сердечною радістю вітаю всіх вас з великим святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа!

Сьогодні наші серця звернені до Божественного вертепу, до лона Матері Церкви, що на Святій Землі, і ми духовно прислухаємось до заклику євангельських пастухів: «Підемо до Віфлеєму і подивимось, що там трапилося, про що сповістив нам Господь» (Лк. 2, 15). Найвеличніша подія людської історії – втілення в людському єстві Другої Іпостасі Святої Трійці – відбулося не в багатому палаці, не в помешканні когось із сильних цього світу, не в оселі, а в убогому вертепі за межами міста.

Як відомо, першими дізналися про Різдво Христове не царі і вельможі, а звичайні пастухи. Дивні діла Твої, Господи! Предвічно народжуючись від Отця, наш Божественний Спаситель, влаштовує світ і утверджує Божий Промисел над ним. Як багато ніжної турботи виявляється про нас! Хто тепер має сміливість, а точніше, зухвалість, сказати, що Бог залишив своє творіння?

Мир, такий бажаний мир, сповіщає нам Різдво Спасителя: «Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління!» (Лк. 2, 14). Син Божий, який став і Сином людським, приніс мир всім, хто вірує в Нього і прямує за Ним.

Тоді чому ж навколо нас, як і раніше, стільки конфліктів? Чому продовжується ворожнеча між людьми, близькими за кров’ю? Чому народи, навіть християнські, повстають один проти іншого. Погляньмо на себе неупереджено і визнаймо, що часто прагнення до справжнього миру ми підмінюємо формальними, а інколи й фальшивими, закликами, гаслами і нещирими вчинками. Відсутність смирення, послуху волі Божій, терпіння і милосердя до оточуючих приводить нас до розчаровуючої порожнечі.

Справжній мир дається лише Господом. Тільки тоді, коли йтимемо слідом за смиренним і лагідним Христом, ми знайдемо, отримаємо мирне життя в нашій земній Батьківщині і вічну радість в житті майбутньому. Починає швидше битися серце і зволожуватися очі багатьох із нас від думки про те, що, нарешті, на нашу багатостраждальну землю може прийти «мир, спокій і добробут», і тоді брат обійме брата, розбрат припиниться, настане мир на Сході і Заході.

Визначною цьогорічною подією стало введення штатного військового духовенства у лавах Збройних Сил України. Вже двоє священиків Української Православної Церкви на даний час виконують послух душпастирства на офіційних капеланських посадах. Перший крок, хоча досить важкий і проблемний, все-таки зроблено, і ми маємо надію, що співробітництво Церкви та війська буде надалі успішно налагоджуватись.

Хочу також привітати вас, всечесні отці військові капелани Української Православної Церкви, і щиро подякувати вам за ваше безкорисливе служіння, адже ви опікуєтеся військовими, керуючись лише покликом серця, ентузіазмом та обов’язком перед Батьківщиною.

Нещодавно Україна перейняла практику святкування Дня десантно-штурмових військ 21 листопада – в день, коли Православна Церква вшановує очільника ангельського воїнства й усіх небесних сил безтілесних – Архістратига Божого Михаїла. Сподіваємось, що ці зміни дадуть елітним підрозділам української армії новий імпульс для розвитку та сприятимуть духовному зростанню кожного військовослужбовця.

Дорогі солдати і офіцери, ще і ще раз вітаю всіх вас зі святом Різдва Христового, а також з Богоявленням і Новоліттям!

Богонемовля Іісус, народження Якого в Віфлеємі ми згадуємо і урочисто вшановуємо нині, хай благословить вас у Новому, 2018 році миром, здоров’ям і усіма ласками та сприяє у ваших добрих намірах і справах.

Благословення Господнє хай буде з усіма вами!

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! – СЛАВІМО ЙОГО!

Різдво Христове

2017/2018 року Божого, м. Київ

Смиренний + Августин з ласки Божої митрополит Білоцерківський і Богуславський"