Предстоятель УПЦ пожелал на Рождество мира и радости каждой украинской семье и всему государству (видео)

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

Центр информации УПЦ записал приветствие Предстоятеля и выложил видео на своем официальном канале на YouTube. Ниже приводим текст поздравления.

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«Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Желаю всем здоровья, счастья, спасения! Желаю, чтобы тот мир, который принес на землю Сын Божий, который был воспет святыми ангелами в Святую Ночь, и радость, которая была возвещена людям через пришествие в мир Сына Божия, были в наших сердцах, в наших семьях, в нашей украинской державе.

Пусть Бог благословит всех вас!

С Праздником Рождества Христова!», - пожелал Предстоятель УПЦ.