В Донецке отметили престольный праздник в храме, который восстановили после попадания снаряда

2 января жители поселка Трудовские города Донецка собрались для молитвы в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Престольный праздник прихожане во главе с настоятелем протоиереем Александром Матвеевым отметили в восстановленном после разрушения в 2014 году храме. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.

25 августа 2014 года снаряд разбил потолок и стены церкви. Разгорелся пожар, который уничтожил все: утварь, облачения священников, иконостас, образы, которые висели на стенах. По милости Божией обошлось без человеческих жертв.

Однако, не смотря ни на что, богослужения в Свято-Иоановском храме практически не прекращались. Сразу после ликвидации последствий пожара по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона был установлен временный Престол.

Через некоторое время храм стали восстанавливать. Были разобраны завалы, убраны обугленные доски. Уцелевшую часть храма оборудовали для совершения богослужений. В дар от братской общины из Кронштадта был получен иконостас и другая церковная утварь.

Сам факт того, что в храме есть священник, помогал и помогает жителям поселка Трудовские переживать все трудности.