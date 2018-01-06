В Донецке отметили престольный праздник в храме, который восстановили после попадания снаряда

12:28, 06 января 2018
Православие
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/ news.church.ua

2 января жители поселка Трудовские города Донецка собрались для молитвы в храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Престольный праздник прихожане во главе с настоятелем протоиереем Александром Матвеевым отметили в восстановленном после разрушения в 2014 году храме. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии.

/ news.church.ua

25 августа 2014 года снаряд разбил потолок и стены церкви. Разгорелся пожар, который уничтожил все: утварь, облачения священников, иконостас, образы, которые висели на стенах. По милости Божией обошлось без человеческих жертв.

Однако, не смотря ни на что, богослужения в Свято-Иоановском храме практически не прекращались. Сразу после ликвидации последствий пожара по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона был установлен временный Престол.

/ news.church.ua

Через некоторое время храм стали восстанавливать. Были разобраны завалы, убраны обугленные доски. Уцелевшую часть храма оборудовали для совершения богослужений. В дар от братской общины из Кронштадта был получен иконостас и другая церковная утварь.

Сам факт того, что в храме есть священник, помогал и помогает жителям поселка Трудовские переживать все трудности.

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