Праздничные богослужения, которые совершатся в Киево-Печерской лавре покажут в прямом эфире

Прямая трансляция торжественных богослужений накануне и в сам праздник Рождества Христова состоится на телеканале «Интер».

Таким образом миллионы зрителей смогут присоединиться к рождественским службам в главной украинской святыне – Святой Успенской Киево-Печерской лавре, сообщает "Фома в Украине".

Оба богослужения состоятся в Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских. Их возглавит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Одним из комментаторов, которые будут вести трансляцию, выступит главный редактор журнала «ФОМА в Украине» протодиакон Александр Карпенко.

В субботу, 6 января, в 17.00 начнется трансляция вечернего Рождественского богослужения. А в воскресенье, 7 января, в 9.00 – Рождественской Божественной литургии.

Помимо архиерейского богослужения, 6 января в Киево-Печерской лавре состоятся службы в 23.00 (всенощное бдение в Трапезном храме) и в полночь (всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»).

Напомним, в Сочельник состоится премьера документального фильма телеканала «Интер» «От Рождества до Крещения».