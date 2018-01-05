Предстоятель УПЦ провел собрание с викарными архиереями и благочинными Киевской епархии

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 5 января в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры провел собрание с викарными архиереями и благочинными Киевской епархии относительно нового административного устройства Киевской епархии. Об этом сообщается на сайти Киевской митрополии УПЦ.

Согласно Распоряжением по Киевской епархии Украинской Православной Церкви № 0013 от 4 января 2018 года с целью эффективного церковно-административного управления приходами в пределах города Киева реорганизовано следующие викариатства: Северное, Южное, Юго-восточное, Восточное и Центральное викариатства.

В пределах Киевской епархии реорганизовано Бородянское, Макаровское, Обуховское, Васильковское, Вишневское и Ирпинское викариатства.

Управляющими викариатствами назначены:

Северное – Высокопреосвященный Феодосий, архиепископ Боярский (Оболонское, Подольское, Кладовищенское благочиния г. Киева);

Южное – Преосвященный Николай, епископ Васильковский (Второе больничное, Святошинское, Соломенское благочиние г. Киева);

Юго-восточное – Преосвященный Сильвестр, епископ Белогородский, ректор КДАиС (Голосеевское, Первое Дарницкое, Первое больничное благочиние г. Киева);

Восточное – Преосвященный Виктор, епископ Барышевский (Деснянское, Днепровское, Второе Дарницкое благочиние г. Киева);

Центральное – Преосвященный Варсонофий, епископ Бородянский (Второе Шевченковское, Первое Шевченковское, Печерское благочиние г. Киева);

Бородянське – Высокопреосвященнейший Пантелеимон, архиепископ Бучанский (Второе Бородянское, Первое Бородянское, Иванковское, Полесское благочиния епархии);

Макаровское – Высокопреосвященный Иларий, архиепископ Макаровский (Бишевское, Макаровское, Фастовское благочиния епархии);

Обуховское – Высокопреосвященнейший Иона, архиепископ Обуховское (Обуховское, Украинское благочиния епархии);

Васильковское – Преосвященнейший Дамиан, епископ Фастовский (Васильковское, Гребинковское, Калиновское благочиния епархии);

Вишневское – Преосвященный Кассиан, епископ Иванковский (Вишневское, Боярское благочиния епархии);

Ирпенское – Преосвященный Тихон, епископ Гостомельский (Белоцерковское, Бучанское, Ирпенское благочиния епархии).

Общую координацию деятельности управляющих викариатствами в городе Киеве и Киевской епархии возложена на Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

Напоследок, Блаженнейший владыка поздравил всех с грядущим праздником Рождества Христова.