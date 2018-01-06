В восстановленном после боевых действий храме Горловки состоялось первое богослужение

Через три года после разрушения любимого горловчанами «деревянного храма», община начала восстановительные работы и полностью обустроила нижний цокольный этаж для совершения богослужений. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии.

5 января 2018 года, накануне Рождества Христова, настоятель протоиерей Александр Пеканов и прихожане собрались на Царские часы. С этого дня богослужения в Благовещенском храме станут регулярными.

9 января литургию в храме возглавит митрополит Митрофан, начало богослужения также в 8.00.

Через три года община решила восстанавливать свой храм. Сегодня удалось обустроить цокольный этаж, где будут собираться на богослужения сотни жителей большого микрорайона. Планируется, что окончательно храм будет восстановлен после полного прекращения боевых действий на Донбассе.Бетонный фундамент с цокольным этажом — это все, что осталось от храма высотой 23 метра. Уникальная церковь из волынской сосны сгорела дотла в результате прямого попадания снаряда в августе 2014 года.