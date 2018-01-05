В Святогорской лавре состоится масштабный фестиваль колядок (видео)

Рождественский фестиваль колядок традиционно состоится 12 января в Свято-Успенской Святогорской лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

В празднике примут участие насельники обители и многочисленные церковные и светские хоровые коллективы. Все вместе они прославят родившегося в мир Христа Спасителя.

Первая часть фестиваля начнется в главном храме монастыря – Успенском соборе, по окончании Божественной литургии, которую возглавит наместник лавры митрополит Арсений.

После обеда в актовом зале обители ученики воскресных школ и творческие коллективы выступят с праздничными представлениями, посвященными светлому Христову Рождеству.

В завершение праздника все участники получат подарки и благословения владыки Арсения.

В прошлом году в рождественском фестивале в Святогорской лавре приняли участие около 20 церковных и светских вокальных коллективов.

Напомним, 12 января в Святой Успенской Киево-Печерской лавре состоится VII Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».