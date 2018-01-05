В Харькове священники УПЦ поздравили многодетные семьи и семьи участников АТО с Рождеством
12:35, 05 января 2018
81 0
В Харьковской епархии поздравили многодетные семьи и семьи участников АТО с праздником Рождества Христова / eparchia.kharkov.ua
По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия священники 4 января поздравили многодетные семьи и семьи участников АТО с наступающим праздником Рождества Христова.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.
Рождественские подарки от имени правящего архиерея вручил руководитель Социального отдела Харьковской епархии протоиерей Евгений Ромашин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter