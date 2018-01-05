В Харькове священники УПЦ поздравили многодетные семьи и семьи участников АТО с Рождеством

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия священники 4 января поздравили многодетные семьи и семьи участников АТО с наступающим праздником Рождества Христова.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Рождественские подарки от имени правящего архиерея вручил руководитель Социального отдела Харьковской епархии протоиерей Евгений Ромашин.