В Храме Христа Спасителя в Москве пройдет выставка рождественских вертепов из Италии

В Патриаршем музее церковного искусства в Храме Христа Спасителя в Москве 5 января состоится открытие выставки рождественских вертепов, созданных скульпторами-ремесленниками Трентино - Альто-Адидже - автономной области на севере Италии.

Как сообщает Патриархия.ru, выставка позволяет познакомиться с искусством создания рождественских вертепов в Италии, которая является их родиной. В России вертепы появились в конце XVIII века.

С 2006 года праздничные рождественские вертепы трентинской общины являются своеобразным посланием о мире и братстве. В Москве передвижная выставка будет представлена после пребывания в нескольких странах.

По мнению организаторов, выставка «Послы мира - вертепы Трентино - Альто-Адидже в Храме Христа Спасителя» будет способствовать дальнейшему развитию диалога между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью.

Община Трентино бережно хранит память о встречах представителей двух Церквей, в том числе о посещении Тренто митрополитом Никодимом (Ротовым) в 1975 году, а также о встречах Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Тренто Луиджи Брессаном.

В экспозиции будут представлены 23 художественно оформленных вертепа — работы авторов Феликса Дефлориана, Лотара Деллаго, Джеральда Деметц, Иво Пиацца и других.