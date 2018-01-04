Митрополит Онуфрий посетил маленьких пациентов Национального института рака

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий посетил детское отделение Национального института рака.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Онуфрий поздравил пациентов, медперсонал с Новым годом и наступающими Рождественскими праздниками и выразил слова поддержки больным детям, их родителям и врачам.

«Это место, где людям просто трудно и порой отчаяние приходит, но Христос явился в мир, чтобы человеку дать надежду на доброе и светлое будущее. И это будущее куется нами здесь - на земле нашей жизнью, нашим поведением, нашими словами. Желаю, чтобы деткам, которые здесь находятся, Бог дал здоровья, чтобы они вышли из этой больницы скорее и вошли в ту жизнь, в которой живут их друзья, родные и знакомые. А тем, кто лечит и помогает детям бороться с болезнью, Божьей мудрости, чтобы они нашли те лекарства, которые помогут выздороветь маленьким пациентам», - пожелал Предстоятель УПЦ.

В этот же день Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил детей-сирот в своей резиденции в Киево-Печерской лавре.