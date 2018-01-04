Митрополит Онуфрий поздравил детей-сирот с Рождественскими праздниками

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 4 января встретился с детьми-сиротами и их опекунами в своей резиденции в Киево-Печерской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший поблагодарил воспитателей детей, которых «любовь делает способными на такой подвиг».

«Люди, которые приняли детей в свой дом, стали для них отцами и матерями, братьями и сестрами. И мне очень приятно, что есть люди, которые способны на такой подвиг», - отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил детей и их опекунов с Новым годом и наступающими Рождественскими праздниками и сделал небольшие подарки.

«Хочу пожелать вам большой любви, потому что любовь делает человека способным на такой подвиг. А вам, дети, желаю, чтобы вы были благодарны тем, кто помогает вам в жизни и чтобы вы молились за своих опекунов, воспитателей и помощников, росли честными, трудолюбивыми, добрыми людьми. Чтобы, когда в вашей жизни встретится тот, кто нуждается в вашей помощи - протянули ему руку. Пусть Божий мир и Божья радость, которую принес нам Христос Спаситель, будет с вами и всеми нами», - пожелал Блаженнейший Онуфрий.