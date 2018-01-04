В Болгарии прошли торжества по поводу 140-летия освобождения Софии от Османского ига

Сегодня, 4 января, отмечается 140-летие освобождения Софии от Османского ига.По случаю этой праздничной даты Патриарх Болгарский Неофит возглавил благодарственный молебен, сообщает "Седмица" со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви.

По случаю этой праздничной даты в соборе Святой Недели в Софии Святейший Патриарх Болгарский и Софийский митрополит Неофит возглавил благодарственный молебен в память об освобождении болгарской столицы русскими войсками.

"В этот знаменательный день не только граждане Софии, но все православные болгары снова склоняют чело перед подвигами сотен тысяч жертв: русских, болгарских, финских, румынских, белорусских, украинских и других солдат, положивших свою жизнь за свободу, которой мы по-прежнему наслаждаемся сегодня", - сказал в своем слове патриарх БПЦ Неофит.

После соборной молитвы торжественное шествие было совершено по улицам Софии. Крестный ход прошел рядом с памятниками генералу Гурко, Царю Освободителю Александру Второму и Болгарскому добровольцу, возле которых была совершена торжественная молитва в память обо всех воинах, погибших за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне в 877 — 1878 годах.