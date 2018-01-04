Патриарх Грузии отмечает 85-летний юбилей без торжественных мероприятий

Католикос-патриарх Грузии Илия Второй отмечает сегодня, 4 января, свое 85-летие. При этом торжественные мероприятия по случаю юбилея в патриархии не запланированы, сообщает РИА Новости.

Единственное мероприятие, запланированное в четверг в патриархии страны, это презентация новой версии Библии. Традиционный всеобщий прием, визит делегаций из зарубежных стран и торжественный ужин, не состоятся, пояснили в патриархии.

"Торжества не состоятся по причине ухудшения состояния здоровья патриарха. Вместе с этим патриарх Илия Второй считает, что сейчас не время для торжества и веселья", — заявил представитель патриархии.

Илию Второго поздравили премьер-министр Георгий Квирикашвили, президент Георгий Маргвелашвили и спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

"С большой любовью и уважением хочу преклониться перед бесценной и самоотверженной деятельностью патриарха, которую он посвятил нашей стране и нации в течение 40 лет. С его благословения и с безустанным трудом со дня интронизации по сей день было обновлено и построено множество церквей и монастырей; а его проповедь — это призыв к милосердию, терпимости, любви близких и родины, стремление к честности и трудолюбию, образованию, что так необходимо нашей стране", — говорится в поздравлении Квирикашвили, распространенном его пресс-службой.

Напомним, в конце декабря грузинский патриарх праздновал 40-летие со дня интронизации. Юбилей интронизации планировалось торжественно праздновать с участием православных делегаций со всего мира, однако в мае патриарх отменил все запланированные торжества из-за "нестабильной ситуации в мире".