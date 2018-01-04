В Житомире состоится благотворительный вечер колядок в поддержку детей-сирот

Ежегодный вечер отдыха в духовном рождественском настроении состоится 9 января 2018 года в Житомирском областном академическом музыкально-драматическом театре им. И.Кочерги в 18:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Уже седьмой год подряд Житомирская епархия Украинской Православной Церкви призывает всех православных христиан помнить древние традиции рождественского периода, которые заключаются как в присутствии верующего на праздничной Божественной литургии в день Рождества Христова, так и в совместном прославлении Спасителя Богомладенца в известных и современных колядках.

Житомирская епархия по инициативе Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима Житомирского и Новоград-Волынского организует ежегодный, уже 7-й подряд благотворительный вечер колядок, принять участие в котором призывает всех неравнодушных людей доброй воли.

В праздничном концерте примут участие всемирно известная хоровая капелла "Орея" под бессменным руководством маестро Александра Вацека, хор Свято-Ольгинского храма г. Житомира, детский хор Свято-Покровского г. Житомира, архиерейский хор Спасо-Преображенского и хор Свято-Крестовоздвиженского кафедральных соборов, талантливые певицы: Анастасия Залуцкая, Лилия Смирнова, София Лис, Екатерина Клосовская, студенты Житомирского государственного университета им. И. Франко Алина Ляшенко и Валентина Ивашко, артисты-вокалисты Янина и Александр Яремчук, и другие.

Вход на благотворительный вечер свободный. В течение торжественного концерта будут собираться пожертвования для детей участников АТО, детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. За полученные средства дети смогут провести время в православном детском лагере отдыха.