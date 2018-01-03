В военный госпиталь Днепра привезут чудотворную икону
20:17, 03 января 2018
360 0
Чудотворная икона будет находиться в военно-больничном храме военного госпиталя Днепра с 7 по 10 января / iverdnepr.blogspot.com
В храм военного госпиталя Днепра привезут чудотворную икону святителя Николая Чудотворца с частицей его святых мощей из храма пророка Божия Илии из Чернобыля. Об этом сообщает "Днепр вечерний".
До 7 января 2018 года чудотворная икона по благословению управляющего Днепропетровской епархией митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея находится в Днепропетровской епархии УПЦ.
С 5 по 7 января приложиться к святыне можно в Вознесенском храме поселка Васильковка Днепропетровской области.
С 7 по 10 января чудотворная икона будет находиться в военно-больничном храме военного госпиталя Днепра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter