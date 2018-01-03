В военный госпиталь Днепра привезут чудотворную икону

В храм военного госпиталя Днепра привезут чудотворную икону святителя Николая Чудотворца с частицей его святых мощей из храма пророка Божия Илии из Чернобыля. Об этом сообщает "Днепр вечерний".

До 7 января 2018 года чудотворная икона по благословению управляющего Днепропетровской епархией митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея находится в Днепропетровской епархии УПЦ.

С 5 по 7 января приложиться к святыне можно в Вознесенском храме поселка Васильковка Днепропетровской области.

С 7 по 10 января чудотворная икона будет находиться в военно-больничном храме военного госпиталя Днепра.