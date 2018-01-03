В Почаевской лавре состоялся ежегодный православный молодежный съезд

1 января, в день памяти преп. Амфилохия Почаевского, в Свято-Успенской Почаевской Лавре по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия состоялся ежегодный съезд молодежи. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Почаевской духовной семинарии.

Каждый год, в канун Новолетия, в Почаевскую Лавру приезжает молодежь из разных регионов Украины и из-за рубежа.

Молодые люди посещают богослужения, поклоняются святыням святой обители. В день, когда почитается память преподобного Амфилохия, молятся на праздничных вечерней и Божественной Литургии.

В этом году 1 января после завершения богослужения тысячи молодых людей собрались на традиционную встречу с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Беседа проходила в Свято-Троицком соборе Почаевской Лавры, на которой также присутствовал ректор Почаевской Духовной Семинарии епископ Шуйский Серафим.

Преосвященные архиереи поздравили молодежь с праздником преподобного Амфилохия и наступающим Рождеством Христовым.

Архипастыри ответили на вопросы, волнующие молодежь, рассказали о важности молитвы, особенно семейной, а также необходимости ежедневного чтения Священного Писания.