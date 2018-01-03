В РПЦ заявили о важности исследовать нравственную составляющую криптовалют

Важно исследовать нравственную составляющую криптовалют, в какой-то момент Православной Церкви, вероятно, придется принять участие в осмыслении этого феномена.

Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

"Получается, криптовалюта — это еще один шаг в сторону дальнейшей диссоциации денежной массы с реальными материальными ресурсами, теперь уже просто в виде цифр на электронных счетах. Чем это грозит человечеству, пока точно не известно. Мы видим, что появляется некая группа людей, некое сообщество, внутри которого эта криптовалюта высоко котируется. Они расплачиваются при помощи криптовалюты, но реально за этими цифрами никакой материальной составляющей нет. И в этом, я думаю, главная опасность криптовалют. Мне кажется, что очень важно исследовать нравственную составляющую этого явления. И в какой-то момент Церкви, наверное, придется принять участие в осмыслении феномена криптовалют", - сказал митрополит Иларион.

При этом владыка отметил, что к нему "еще ни разу не подходил кто-либо с просьбой благословить занятия майнингом".