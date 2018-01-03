В РПЦ объявили прием рукописей на конкурс, посвященный подвигу новомучеников

Издательский Совет Русской Православной Церкви объявил об открытии конкурса на «Лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Как сообщает Издательский совет РПЦ, прием рукописей и документов на конкурс будет проходить до 31 августа. Рукописи и документы можно подать в электронном виде на сайте http://konkurs.izdatsovet.ru.

Конкурс учрежден Издательским Советом в рамках реализации общецерковной задачи развития почитания памяти новомучеников. Цель конкурса — создание новых литературных художественных произведений, раскрывающих личностный подвиг веры новомучеников и исповедников Церкви.