В Дамаске под Новый год возобновили богослужения в храме Игнатия Богоносца

31 декабря 2017 года, в Неделю святых отец, в храме священномученика Игнатия Богоносца, расположенном в Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске, была отслужена Божественная литургия. Об этом сообщается на сайте Представительства РПЦ при Антиохийской Православной Церкви.

Богослужение совершили представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) и представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всей Африки иерей Виктор Кулага, совершающий поездку по Ближнему Востоку. После Евангельского чтения отец Виктор произнес проповедь. Клиросное пение возглавила супруга иерея Виктора Татьяна Кулага.

На богослужение собрались чада Русской Православной Церкви, проживающие в сирийской столице.

По завершении Божественной литургии отец Арсений поздравил гостей Представительства и прихожан с Неделей святых отец и с наступающим Рождеством Христовым, сообщив, что в связи с возвращением работы Представительства Русской Православной Церкви из Бейрута в Дамаск богослужения в храме во имя священномученика Игнатия Богоносца будут впредь регулярными.