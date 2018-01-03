Тысячи людей встретили Новый год в храмах УПЦ

Божественные литургии состоялись в новогоднюю ночь во множестве храмов Украинской Православной Церкви по всей стране. Об этом сообщает "Фома в Украине".

Ночную Литургию с 31 декабря на 1 января в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре возглавил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

За богослужением были вознесены сугубые молитвы о мире в Украине, а также благодарственные молитвы о всех тех благодеяниях, которые Господь излил на нас в прошедшем году. После чтения благодарственной молитвы прозвучал особый гимн святителя Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим».

"Эта ночь — блаженная, в эту ночь мы все собрались сегодня в этом святом храме возблагодарить Господа на все Его благодеяния, которые Он изливает на нас", — сказал в проповеди владыка Павел.

В архиерейской Литургии в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Бердянске приняли участие более 60 человек, многие из которых стали причастниками. За богослужением возносились благодарственные молитвы ко Господу за минувший год и испрашивалось благословение Божие на новый 2018-й. После Литургии состоялся молебен «на новолетие», в чин которого были включены особые прошения об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы.

Кроме того, ночные богослужения были совершены во многих храмах Бердянска, в частности в Свято-Никольском, храме во имя святителя Луки Крымского на территории городской больницы, храме во имя святой мученицы Татианы. Также в новогоднюю ночь были совершены Литургии в ряде храмов Запорожской епархии.

В кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ровеньках за ночным богослужением, которое возглавил архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон, возносились сугубые молитвы о преодолении церковного раскола, о мире в нашем Отечестве и о шахтерах.

«Ночное богослужение является замечательной христианской альтернативой мирскому подходу к празднованию Нового года», — отмечают на сайте епархии.

Всенощное бдение и Литургию в Никольском кафедральном соборе г. Нежин в новогоднюю ночь возглавил архиепископ Нежинский и Прилукский Климент.