В сети доступен новый документальный фильм об истории Рождества

06:32, 03 января 2018
Православие
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Картина входит в цикл

Документальный фильм «Рождество» доступен для онлайн-просмотра. Картина, входящая в цикл «Праздники» рассказывает о Великом двунадесятом празднике Рождества Христова, который Православная Церковь отметит 7 января, сообщает "Фома". 

Фильм рассказывает о чуде Боговоплощения, произошедшем больше двух тысячелетий назад в Вифлеемской пещере / youtube.com

«Когда все предрождественские хлопоты уже позади, самое время полюбоваться живыми вертепами в итальянском городке Каноса-ди-Пулья, который на несколько дней превращается в библейский Вифлеем, насладиться средневековыми мистериями в Страсбурге и Йорке и узнать, что такое православный рождественский флэшмоб…», – говорят о фильме его создатели.

Главное же, о чем пойдет речь в картине, это рассказ митрополита Илариона о чуде Боговоплощения, произошедшем больше двух тысячелетий назад в Вифлеемской пещере.

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