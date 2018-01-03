Решение о признании "екатеринбургских останков" может быть принято к столетию расстрела царской семьи

Решение о подлинности "екатеринбургских останков" РПЦ сможет принять к столетию трагической гибели царской семьи, но торопить ведущих расследование экспертов не собирается. Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает ТАСС.

"Здесь мы не можем ставить какие-то сроки. Было бы, наверное, хорошо, если бы это состоялось до столетия трагической гибели царской семьи. Но если к тому времени эксперименты не будут закончены, значит нам придется ждать еще. Мы будем ждать столько, сколько надо", - сказал он, подчеркнув, что Русская православная церковь не может влиять на проводимые эксперименты, поскольку заинтересована в убедительном результате.

"Когда этот результат будет нам представлен, тогда мы и сможем принять решение, - добавил он. - Никто не будет ничего подгонять. Если бы мы хотели что-то подогнать, мы бы сделали это уже давно".

По словам митрополита Илариона, окончательное решение Церкви требует неоспоримых доказательств. "Для нас этот вопрос представляет особую важность, потому что речь идет не просто об останках последнего императора и его семьи, а об останках канонизированных лиц. То есть о святых мощах. Как только мы признаем "екатеринбургские останки" останками царской семьи, мы сразу же признаем их святыми мощами. Мы открываем к ним доступ паломникам", - отметил он.

17 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Николай II со всей семьей были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге. Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел путем сожжения.

В начале 1990-х группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими. В 1998 году они были захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские" останки царскими. Следственный комитет в сентябре 2015 году возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых.