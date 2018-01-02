На Западной Украине прошел крестный ход со Святогорской иконой Пресвятой Богородицы

Святогорская икона Божией Матери продолжает путешествовать по городам и селам Ровенской епархии Украинской Православной Церкви. Перед чудотворным образом совершаются молебны с акафистом, возносятся молитвы о мире в Украине и прекращении межконфессиональных противостояний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Птича, Бадовка, десятки храмов и монастырей: крестный ход Святогорской иконы Пресвятой Богородицы по Западной Украине объединяет украинцев в молитве.

Святыня уже посетила город Ровно, Здолбуновское благочиние, Млиновский район.

В течение прошлой недели перед Святогорской иконой Богородицы молились жители Дубровицкого, Дубенского, Острожского районов, Радивиловское благочиние, город Ровно.

Наиболее чтимый образ Святогорской обители в частности встречали в скиту святой праведной Анны в с. Онишковцы, в Свято-Троицком Межирицком мужском монастыре, в Свято-Николаевской Городоцкой женской обители.

Духовным утешением стало посещение чудотворного образа Божьей Матери для верующих сел Бадовка и Птича. Напомним, здесь уже несколько лет, после захвата раскольниками храмов православных приходов, верующие вынуждены молиться в приспособленных помещениях и страдать от преследований представителей так называемого Киевского патриархата.

Во всех храмах, где находится чудотворный образ Пресвятой Богородицы, совершаются Литургии, молебны с акафистом, возносятся молитвы о мире в Украине и прекращении межконфессиональных противостояний на Ровенщине.

Вечером список чудотворного образа доставили в храм Рождества Пресвятой Богородицы г. Дубно. Здесь отслужили молебен с акафистом Божией Матери. Желающих помолиться у образа Царицы Небесной было столько, что братия и духовенство епархии всю ночь, чередуясь, служили молебны в Рождество-Богородицком храме.

После молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Подлужье Дубенского района, святыня отправилась в село Птича.

В Птиче, к сожалению, за попытки насильственного захвата церкви раскольниками и многолетнего судебного разбирательства здание Свято-Успенского храма в данный момент остается опечатаным. Поэтому многочисленные верующие смогли только крестным ходом обойти свою церковь со Святогорской иконой Пресвятой Богородицы и неподалеку от храма отслужить молебен, молясь Заступнице рода христианского о примирении враждующих и возвращение храма православным Ровенской епархии УПЦ.

В этот же день Святогорская икона находилась в храме святого апостола и евангелиста Луки в селе Белогородка, который был сооружен в 2014 году стараниями настоятеля протоиерея Виталия Чайки и паломников после рейдерски захваченного раскольниками их храма.

В с. Рудня-Почаевская Радивиловского района во время посещения святыни Донбасса даже занятия в школе на время приостановили. Представители местной администрации, селяне, дети собрались на молебен у образа Царицы Небесной.

Вечером братия Святогорской Лавры прибыли со святыней в город Радивилов, где в храме святого благоверного князя Александра Невского было отслужено всенощное бдение.

В субботу вечером братия Святогорской Лавры прибыла в Городоцкую обитель, где образ Пречистой встречали настоятельница, сестры монастыря, сонм духовенства и многочисленные прихожане.

В воскресный день Святогорский образ Царицы Небесной был доставлен в храм вмч. и Целителя Пантелеймона, где духовенством епархии был отслужен молебен.

Вечером того же дня святыню встречали в Свято-Георгиевском храме-подворье Николаевского Городокского женского монастыря г. Ровно. В обители перед Святогорским образом отслужили молебен, затем состоялось вечернее богослужение. В 12 часов ночи была совершена Литургия, после окончания которой всю ночь возле Святогорской иконы Божией Матери служили молебны.