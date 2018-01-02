Официально! Рождественское послание Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех верующих с Рождеством Христовым. Текст Рождественского послания опубликовал Информационно-просветительский отдел УПЦ. Ниже приводим текст поздравления без изменений.

Архипастырям, пастырям, монашествующим и

всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Всех Вас, Боголюбивые Архипастыри, всечестные Отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, — сердечно поздравляю с великим мироспасительным Праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Воспоминания о великом и священном событии Рождества Христова снова ведут нас в Вефлеем, где под покровом благословенной ночи свершилась великая Тайна пришествия Бога во плоти: в мир родился Бог богов и Царь царей (Дан. 2, 47; Откр. 19, 16). Убогая Вефлеемская Пещера стала Палатой Небесного Царя, а скромные Ясли стали святым Престолом, где был одет в младенческие пелены Тот, Кто одевает Небо облаками (Пс. 146, 8) и Кто в руке Своей содержит все концы земли (Пс. 94, 4–5).

Рождество Христово приклонило Небо к земле. Свершилась великая благочестия Тайна, в которой милость и истина встретились и Правда и мир облобызались (Пс. 84, 11). И всё это произошло потому, что Бог, Которому на Небе непрестанно служат Ангелы, пришел на землю, чтобы послужить нам, падшим и грешным людям, и чтобы отдать душу Свою за наше искупление (Мф. 20, 28).

Рождество Христово имело свое торжество. Когда рождается царь земной, ему служат люди, а когда родился Царь Небесный, Ему служили Ангелы. Святые Ангелы летали над Вефлеемской Пещерой и пели дивную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 13–14). Святый Ангел явился Вефлеемским пастушкам и сказал: «…возвещаю вам великую радость… ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2, 10–11).

Рождество Христово принесло в мир много великих и дивных Божественных даров, одним из которых является радость. С грехопадением Адама человечество потеряло радость. Адам, после изгнания из Рая, всю свою земную жизнь скорбел и горько плакал. Скорбели после него и все его потомки. Скорбь является порождением греха, она является тем следствием греха, которое мы все не любим. Мы, грешные, любим, когда грех щекочет наши нервы, волнует наши извращенные чувства и мысли, но мы не любим, когда к нам приходят последствия греха: скорби, болезни, уныние, отчаяние. Много людей, желая избавиться от последствия одного греха, прибегают ко греху другому: к пьянству, к наркотикам, к различного рода безнравственным развлечениям. Делая так, они еще глубже погружаются во тьму уныния и отчаяния, потому что один грех не уничтожает другой, а наоборот, умножает его, а вместе с этим умножаются и неприятные для нас греховные последствия.

Единственным путем к уничтожению греховных последствий является уничтожение самого греха. И Христос Спаситель, через Свое Рождество, через принятие на Себя нашей человеческой природы, принес на землю Божественную силу, с помощью которой каждый человек может и должен побеждать грехи, даже если они очень великие и тяжелые. Эту Божественную силу может получить каждый человек. Для этого от нас требуется одно: идти к Спасителю и просить: «Господи, помоги мне, ибо плоть моя беснуется и жестоко страдает» (Акафист Спасителю. Конд. 11), — и Господь обязательно поможет. Мы из носителей скорби и печали превратимся в сынов радости, потому что, как свидетельствуют те, кто уже начал бороться против греха, если человек только начинает с помощью Божией благодати бороться против греха, то он, чаще всего сам того не осознавая, начинает переживать духовную радость, которая появляется глубоко-глубоко, в тайниках его души, именно ту радость, которую принес на землю Божий Сын через Свое Рождество. Этой радости жаждет всякий человек, но не всякий человек знает, что эта радость дается тем, кто борется со своими личными грехами. Блажен человек, знающий это, но втрое больше блажен тот, кто так поступает: такой человек делается вместилищем духовной радости, которая есть высшим украшением человеческой жизни.

Но, к сожалению, не все утешились известием о Христовом Рождестве. Царь Ирод, услышав, что в мир родился Мессия, встревожился (Мф. 2, 3). Ирод был очень гордым человеком, а гордый человек не может иметь в себе ни радости, ни мира. Услышав о Рождестве Христа, Ирод встревожился и начал гнать Богомладенца, и даже хотел умертвить Его (Мф. 2, 13). Такое свойство гордыни: она отвращается от Христа. Кто-то может спросить: почему? Дело в том, что гордый человек создает для себя виртуальный, то есть искусственный, мир, в котором он считает себя царем. Гордый человек не воспринимает Христа, потому что Христос является вечной Божественной Истиной. Он боится и не хочет, чтобы Христос-Истина уничтожил его призрачный мир, в котором он пребывает, и лишил его призрачной царской короны, которую он сам на себя надел. Как жаль, что мы, гордые люди, не знаем, что лучше быть слугой у Христа, нежели царем у диавола, потому что слуга Христов исполняется Божественной силой, а царь у диавола — это всего-навсего мыльный шарик, украшенный такой же мыльной царской короной.

Нужно помнить об этом и спешить ко Христу. Пусть каждый из нас несет Рожденному Спасителю смиренную благодарность за Его любовь к нам, падшим, за то самоуничижение, которое Спаситель претерпел, чтобы нас возвысить, чтобы вернуть нам утерянную вечную жизнь и подарить нам радость, которая делает нашу жизнь счастливой и приятной еще здесь, на земле.

Еще раз поздравляю всех Вас, дорогие братья и сестры, с Праздником Рождества Христова. Желаю всем здоровья, спасения и счастья. Пусть благодать радости, которую принес на землю Сын Божий, почивает в наших смиренных сердцах, как Он Сам, наш Спаситель и Господь, когда-то почивал на пречистых руках Своей Матери, Пречистой Девы Марии. Пусть радость, Божий мир и благоволение наполняют наши семьи, нашу Украинскую Державу и весь Божий мир. Аминь.

Смиренный

+ ОНУФРИЙ

Митрополит Киевский и всея Украины

Рождество Христово,

2017/2018

м. Киев