Тысячи православных встретили Новый год в Почаевской лавре

В день памяти преподобного Амфилохия Почаевского,1 января, в Свято-Успенской Почаевской Лавре прошли торжественные богослужения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители.

После Литургии рака с нетленными мощами преподобного крестным ходом была перенесена в пещерный храм, где состоялся молебен.

Накануне вечером в Спасо-Преображенском соборе состоялось всенощное бдение с чтением акафиста преподобному перед его святыми мощами. После небольшого перерыва, ровно в полночь, в этом же храме началась первая ночная Литургия.