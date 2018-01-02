Тысячи православных встретили Новый год в Почаевской лавре
14:06, 02 января 2018Православие
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День памяти преподобного Амфилохия Почаевского
В день памяти преподобного Амфилохия Почаевского,1 января, в Свято-Успенской Почаевской Лавре прошли торжественные богослужения, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт обители.
После Литургии рака с нетленными мощами преподобного крестным ходом была перенесена в пещерный храм, где состоялся молебен.
Накануне вечером в Спасо-Преображенском соборе состоялось всенощное бдение с чтением акафиста преподобному перед его святыми мощами. После небольшого перерыва, ровно в полночь, в этом же храме началась первая ночная Литургия.
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