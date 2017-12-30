Представитель УПЦ при европейских организациях рассказал о защите прав верующих на международном уровне (интервью)

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в эфире «Внешнего фактора» на Радио Вести обсудил с политологом, экспертом-международником ведущим программы Бузаровым Андреем проблемы гарантирования свободы вероисповедания в Украине и рассказал о защите прав украинских верующих на международном уровне.

В эфире «Радио Вести» епископ Виктор обсудил проблемы свободы вероисповедания / news.church.ua

— К сожалению, в последние годы мы наблюдаем то, чего раньше не было в нашем обществе, а именно неоднозначное отношение к отдельным церквям в Украине. Это не смотря на то, что согласно Конституции Украины, у нас гарантирована свобода вероисповедания, существуют международно-правовые акты, декларации, которые гарантируют свободу вероисповедания. Но, к сожалению, они не всегда соблюдаются. Как адвокат, человек, который 10 лет занимается адвокатской практикой, я хотел бы понять как можно и нужно ли защищать права Церкви? Мы знаем, что в этом году была учреждена должность представителя при международных организациях, и Вы являетесь назначенным главой этого Представительства. Насколько это актуально сейчас для Украинской Православной Церкви и для украинского государства?

— В последние годы наше государство избрало европейский вектор развития, мы все больше интегрируемся в европейское пространство. Многие вопросы, которые сегодня актуальны в нашей стране, связаны с участием европейского элемента в наших украинских реалиях.

Ввиду того, что УПЦ – это неотделимая часть украинского общества, это наибольшая религиозная организация в Украине (согласно последней статистике, озвученной на итоговом заседании Священного Синода, у нас 12069 приходов, 12283 священников, 251 монастырь, 4412 монашествующих, 17 учебных заведений). 27 мая этого года Священный Синод принял решение об открытии Представительства УПЦ при европейских международных организациях. Целью этого учреждения является донесение до международного сообщества важных мировоззренческих, общественных и других взглядов и позиций УПЦ, православного народа Украины, которые являются неотъемлемыми и важными с точки зрения существования Церкви и развития общества. За эти полгода, можно так сказать, мы знакомились с международным сообществом и с теми возможностями, которые у нас появились.

— Действительно это актуально. Были факты нападения на храмы УПЦ, я уже молчу о законопроекте 4128. Это беспрецедентный законопроект, содержание которого настолько противоречиво, что мне, как юристу, трудно даже понять его. Там есть нормы, которые прямо противоречат Конституции, международным правовым актам. Руку к нему приложили многие, кстати, известные украинские философы, политики, в т.ч. и Виктор Еленский, мой преподаватель из дипломатической академии. Он всегда меня учил, что Церковь неприкосновенна, и часто критиковал Януковича за подобные действия по отношению к «УПЦ КП». Но стал одним из разработчиков этого законопроекта, который, по сути, прямо ограничивает права определенной Церкви в Украине. Мне, кажется, это недопустимо, особенно в связи с тем, что Украина находится в состоянии войны. Я всегда говорю об этом, последние два вопроса, которые еще совсем не раскололи общество и государство — это церковный и языковой. Мне кажется, не совсем корректно их трогать. А если кто-то пытается посягать на них, то естественно Церковь вынуждена реагировать. То, о чем Вы рассказали — это вынужденная мера? Вы пытаетесь по сути себя защитить и позиционировать так, чтобы ваш голос услышали за рубежом, правильно?

— Совершенно верно. Мы принимаем участие в разных заседаниях. Вот совсем недавно в Совете Европы был форум по межрелигиозному измерению межкультурного диалога. Это было в ноябре и там мы говорили о тех миротворческих усилиях, которые совершает УПЦ, говорили о тех социально-гуманитарных направлениях, которые имеет УПЦ. В самом начале вооруженного конфликта наша Церковь реформировала Синодальный социально-гуманитарный отдел, который все усилия направил на то, чтобы помогать тем людям, которые находятся в беде.

Мы рассказывали, какие реабилитационные центры существуют в областных городах, учрежденные нашей Церковью. Мы рассказывали о том, что с 2015 года УПЦ стараниями своих верующих — прихожан, священнослужителей, а также при помощи других организаций, и украинских и европейских, оказала помощь на Восток Украины в размере около 4 млн. евро. Мы говорили о том, что около 800 тыс. тонн гуманитарной помощи было отправлено на Восток.

Сегодня об Украине узнали многие страны, в том числе из-за ряда проблем, которые у нас сейчас существуют. Но в то же время даже в этой ситуации мы пытаемся говорить о том, что делает Украина, что делает Украинская Православная Церковь, что делают украинские православные граждане. И тем самым мы пытаемся поднимать авторитет нашего государства, которое сейчас переживает непростые, очень сложные времена. Наше государство молодое, прошло 27 лет с момента провозглашения независимости в 1991 году. И эти непростые этапы формирования и становления проходило каждое из государств. Каждый из нас пытается делать то, что может, чтобы приблизить тот момент, когда наше государство будет процветающим, когда каждый сможет жить в этой стране и видеть мирное небо.

Но, к сожалению, нам приходится говорить и о многих других вопросах, которые касаются правонарушений православных верующих в Украине. Нам приходится говорить о том, что сегодня с 2015 года около 50 храмов захвачено представителями радикальных групп, представителями так называемого Киевского патриархата. Нам приходится говорить о тех законодательных инициативах в Верховном Совете, о которых Вы уже упомянули, направленных против УПЦ. Это совершенно очевидно. Ведь этот законопроект № 4128, который вводит такие понятия и нормы, которые никак не послужат миру в нашей стране.

Вы очень правильно заметили, что вера и язык — это самое ценное, что есть у человека. Если на этой почве мы начнем разжигать разногласия и раскачивать и так качающийся наш корабль, то могут быть такие последствия, которые никто никак не сможет проконтролировать. Они могут быть очень плачевными для нашего народа и его истории.

Во все времена с момента существования Церкви, церковная община принимала важные решения в своей жизни. Новый законопроект предлагает, чтобы община всего села или города принимала решение о том, в какой юрисдикции быть тому или иному приходу. Но ведь это нонсенс. Верующий человек, который является прихожанином того или иного храма — это человек, который регулярно приходит в храм, регулярную исповедуется, причащается, ведет полноценную церковную жизнь. Но не тот, кто пришел один раз на Пасху случайно. Согласно новому законопроекту такой человек может принимать решение о судьбе всего прихода. Это просто не логично, не соответствует ни Конституции Украины, ни нормам международного права. Поэтому мы акцентируем внимание международной общественности на таких вещах.

— Когда вы сигнализируете о подобных вопросах, я думаю, вас в Украине критикуют за подобные действия, считая, что таким образом вы дискредитируете имидж страны в глазах международного сообщества. Лично я не воспринимаю это так, потому, что если есть проблема, о ней нужно говорить. Вы не можете не реагировать, Вы не можете не обращаться, не так ли?

— Много верующих нашей Церкви страдают. Возьмем только захват храма в Катериновке Тернопольской области, там пострадало 15 человек. Люди были избиты, пробиты головы, поломаны руки. И как мы можем молчать?… Священники, епископы, руководство Церкви. Мы должны использовать все имеющиеся возможности, в т.ч. международное направление.

Нас пытаются обвинить в том, что мы выступаем против Украины? Но ведь это совершенная неправда. Это нормальная международная практика, когда с разных стран представители разных религиозных групп на разных международных площадках говорят о том, что их беспокоит. Для этого и существует целая система международного правозащитного механизма, где говорят представители многих других религиозных, неправительственных, общественных организаций и защищают свои права. Мы выступаем против нарушения прав верующих граждан Украины. Мы сигнализируем, информируем о том, что есть такие правонарушения в Украине, и они часто бывают поддерживаемые в т.ч. и людьми, облеченными властью. Да, это для нас проблема. И мы пытаемся сделать все, что можно сделать, что представляется возможным, чтобы ее устранить.

Мы понимаем, что в государстве есть вопросы, которые требуют самого пристального внимания — это и вооруженный конфликт, и борьба с коррупцией, и экономическое положение. Но есть и вопросы, которые беспокоят нас. Может быть, государство просто не в силах сейчас, или не имеет такой возможности — обратить особое внимание на эти вопросы. Поэтому, мы пытаемся помочь нашей Украине предотвратить те нарушения, которые имеют место, действуя через международное сообщество. Участвуя в разных международных мероприятиях, мы говорим о том, что есть такая проблема, и надеемся на то, что эта проблема с участием представителей европейского сообщества, будет со временем у нас в Украине решена.

Епископ Виктор с политологом, экспертом-международником, ведущим программы Андреем Бузаровым

— Я знаю, что вы очень активно вовлечены в международное сообщество по линии защиты и уже использовали ряд площадок, для того, чтобы донести свою позицию — это площадки Страсбурга, Вены, других европейских государств. Где Вы были, что за организации, что за мероприятия?

— Мы принимали участие в ряде мероприятий в Европе. Это всем хорошо известна площадка ОБСЕ — в Вене и в Варшаве, там мы говорили о конкретных проблемах с нарушением прав верующих граждан. Также принимали участие в заседании XXIV Межпарламентской Ассамблеи Православия, которое проходило в стенах итальянского парламента в Риме. Она объединяет православных депутатов с разных стран, поэтому и наши проблемы там были услышаны. Эта организация впредь будет мониторить ситуацию в Украине для того, чтобы иметь четкое понимание происходящего касательно УПЦ. Мы также принимали участие в Совете Европы в Страсбурге, где на форуме, который был посвящен межрелигиозному измерению межкультурного диалога, поднимали наши проблемы и говорили о них.

Также в этом году было знаковое заседание 28 сессии по правам человека в Женеве в штаб-квартире ООН, которое проходило в октябре по процедуре Универсального Периодического Обзора. Это мероприятие проходит раз в четыре года, где каждая из стран-участниц ООН рассматривается в контексте вопросов соблюдения прав человека.

На рабочем заседании в штаб-квартире ООН в Женеве, где как раз в докладе Верховного Комиссара по правам человека ООН, со ссылкой на неправительственные организации, которые мониторят ситуацию в Украине, прозвучали те вопросы, которые нас беспокоят. К слову, одна из известных и очень активных неправительственных американских организаций ADF International упомянула о том, что в Украине существует проблема, связанная и с ситуацией в стране, и с тем, что в Украине Православие разделено.

На заседании рабочей группы представители разных стран давали свои рекомендации. В частности дипломаты из Греции дали рекомендацию государству Украина обратить внимание на автономию религиозных организаций.

— Может быть не совсем корректно задавать вопрос — какие планы на будущий год. Чтобы вы хотели в 2018 году более активно делать? Какие сферы может быть не затронуты еще?

— Главные наши планы — продолжать молиться Господу Богу.

Буквально на днях проходило заседание Священного Синода нашей Церкви, который благословил продолжать информировать международные сообщества обо всех важных событиях и нарушениях прав верующих УПЦ, если они будут иметь место. Если же они прекратятся, то мы будем говорить о том, что приветствуем те усилия, которые совершает украинское государство для того, чтобы преодолеть вызовы и сложности, мешающие религиозному и межконфессиональному миру, и вообще миру в нашем обществе.

Мы считаем, что наши усилия важны не только для Церкви, но и для всего украинского народа. Мы ничего не делаем такого, что могло бы повредить, мы говорим правду. Если Церковь перестанет говорить правду, Она перестанет быть Церковью. Есть понимание, что это нужно. Предстоятель и Священный Синод дали свое благословение и видение как это нужно осуществлять.

— Насколько мне известно, европейцы могут долго все анализировать, потом неожиданно где-то высказаться, в частности обратиться к руководству Украины и тогда нужно будет на это как-то реагировать и вот тут многое может проясниться. Во время Ваших выступлений и после интересуются ли европейцы теми нарушениями, о которых вы говорите?

— Да, есть заинтересованные чиновники, проявляющие интерес к нашей тематике и во время, и после встреч. Часто они удивляются «неужели такое может происходить в демократическом государстве?». Когда мы говорим, то делаем это четко, понятно, конкретно, предоставляем документальные свидетельства, и даже видео происходящего.

Все наше выступления остаются в документальной базе тех или иных международных организаций. Эти заявления доступны всем заинтересованным лицам, которые в любое время могут их поднять и изучить. Все наши доклады на английском языке есть в документальных базах ОБСЕ, Совета по правам человека в ООН и других организаций.

— Что бы Вы хотели пожелать всему украинскому народу в конце 2017 года?

— Мы приближаемся к Новому году и самое главное к празднику Рождества Христова. Это Праздник, который приносит нам радостную весть о том, что в мир пришел Спаситель, Спаситель мира, Который каждому человеку, верующему в Него, открыл путь и возможность его личного спасения, спасения его души.

Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы в 2018 году в нашей жизни, в жизни нашей страны было как можно больше радостных вестей, подобных той, которая была вчера (освобождение военнопленных – ред.). Чтобы эти радостные вести наполняли наш внутренний мир, наше сердце, нашу душу, и мы могли двигаться к тому, что приводит человека не к деградации, а к развитию, чтобы мы совершенствовались духовно. Мы должны все понять, что без мира внутреннего, невозможно построить мир общественный. Каждый человек, живущий в нашей стране, должен приложить к этому усилие: настроить себя, свои мысли, свои поступки, свои высказывания. И тогда общими усилиями мы сможем достичь того долгожданного мира, которого все желаем.

Пусть Господь благословит всех Своим миром, благополучием. Всем Вам, дорогие слушатели, и всей нашей родной Украине пусть Господь дарует благоденствие, здоровье родным, близким, семьям и всех, необходимых благ в этой жизни. Для того, чтобы ее прожить достойно и быть достойными гражданами нашего Государства, достойными верующим нашей Украинской Православной Церкви.