Пророчества о рождении Христа и ожидание Мессии

Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и Евы, все человечество ожидало прихода в мир Того, Кто искупил бы не только грех прародителей, но и личные грехи каждого человека.

Об этом пишет журнал "Фома в Украине".

Все ждлали Того, Кто сделал бы всех людей свободными от рабства страстям и смерти. Вера и надежда людей основывались на тех обетах, которые давал им Господь Бог.

Так как единственным народом древнего мира, который сохранил истинную веру в Бога, являлись евреи, то, по обещанию Божию, именно от них и должен был произойти Мессия (на иврите — «Мошиах», на др. греч. — «Христос» — букв. «Помазанник»).

На протяжении всего ветхозаветного периода (то есть до рождения Христа) в народе избранном находились праведники и пророки, через которых Бог напоминал евреям о необходимости сохранять чистоту веры и быть готовыми принять Искупителя.

Первое прикровенное указание на будущее рождение Спасителя при изгнании прародителей из рая дал Сам Господь Бог.

В словах, обращенных к змею, искусившему людей на грех, Он сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт 3:15).

В данном пророчестве под образом змея христианская Церковь понимает падшего ангела Божия Денницу — сатану, дьявола. Под женою понимается Дева, от Которой должен был родиться Спаситель.

Следующим пророчеством о приходе в мир Мессии считается обетование, данное Господом Богом Аврааму.

После того, как Господь испытал веру праведника, Он сказал ему: «Благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт. 22:18).

В этих словах Бога Церковь видит указание на то, что именно из рода Авраама должен был родиться Мессия.

В конце книги Бытия есть еще одно прикровенное указание на рождение Христа. Перед своей кончиной праведный Иаков в одном из пророчеств, данных своим сыновьям, говорит так: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:10).

Под Примирителем как раз и понимается будущий Спаситель. Смысл же всего пророчества заключается в следующем: народ избранный будет обладать свободой и государственностью до тех пор, пока в мир не придет Иисус Христос, в дальнейшем же, за Его неприятие, все будет утрачено. Под покорностью народов понимается обращение ко Христу язычников.

О рождестве Мессии пророчествовал и святой Михей, живший примерно за семь столетий до Христа.

В своих словах о будущем Мессии, пророк говорит о месте Его рождения: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих. 5:2).

Здесь прямо назван город, где должен был родиться Мессия, — это Вифлеем.

Целый ряд обетований о рождении Христа сделал святой пророк Исайя, который жил примерно в то же время, что и Михей.

«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия... И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники...» (Ис. 11:1-10).

В этом пророчестве раскрывается тема происхождения Спасителя — Он должен был родиться от Девы, Которая происходила бы из рода Иессеева и Давидова (Иессей — отец святого царя и пророка Давида). Во второй части пророчества говорится о приходе ко Христу язычников.

Еще одно из пророчеств Исайи о Христе указывало на Его будущие чудеса, силу, духовную власть, исцеления: «Бог ваш ... придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь...» (Ис. 35:4–6).

Самое же известное и яркое предсказание о рождении Спасителя, сделанное пророком Исайей, звучит так: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).

В этих словах сказано не только о приходе Мессии, но и открыта тайна Боговоплощения — Спаситель должен был родиться именно от Девы, таинственно «принявшей во чреве», имя же Его — Еммануил, что в переводе с греческого значит «С нами Бог».

Помимо большого количества пророчеств о месте и самом факте рождения Спасителя в Ветхом Завете имеется немало и других — о Его земном пути, чудесах, страданиях, смерти на кресте и Воскресении.

Все эти предсказания хорошо знал каждый иудей, и каждый происходивший из рода Давидова надеялся, что именно в его семье будет рожден Мессия. Тем печальнее то, что в своей основной массе иудеи не увидели ожидаемого Спасителя в Господе Иисусе Христе. Они просмотрели Его — не поверили, или же, как Иуда Искариот, обманулись в своих ожиданиях, думая, что пришел именно земной царь и правитель, который сделает Израиль центром мира. В итоге от не принявшего Христа Израиля, по слову праведного Иакова, «отошел скипетр», и благая весть стала распространяться среди «языков», то есть других, еще языческих, народов.

Сергей Милов, "Фома в Украине".