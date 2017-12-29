В Волгограде прошли панихиды по погибшим в результате терактов в 2013-м году

В четвертую годовщину теракта на железнодорожном вокзале Волгограда (Россия), 29 декабря, в храмах города были совершены панихиды по погибшим.

Как сообщает Волгоградская митрополия РПЦ, в течение дня горожане несут цветы к памятному знаку около железнодорожного вокзала.

В результате взрыва на вокзале 29 декабря 2013 года погибли 18 человек, 45 получили ранения. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство перед рамками металлодетектора.

На следующий день на остановке «Качинский рынок» погибли 15 человек, 25 были госпитализированы. Бомбу также привел в действие террорист-смертник.