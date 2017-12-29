Автокефалию нельзя ввести распоряжением властей – Митрополит Антоний

В Москве 2 декабря закончил свою работу Архиерейский Собор РПЦ, в котором принимали участие епископы Украинской Православной Церкви. На Соборе были приняты важные решения в отношении УПЦ. В частности, отныне центр управления УПЦ документально закреплен в Киеве. Также Собор РПЦ создал комиссию по переговорам с УПЦ Киевского Патриархата для уврачевания раскола в Украине.

Центр информации УПЦ специально для РИА Новости Украина подготовил эксклюзивное интервью, в котором о нынешней ситуации в жизни Церкви рассказывает управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

— Ваше Высокопреосвященство, сколько епископов Украинской церкви приехали на Архиерейский собор? Говорят, что некоторые не прибыли, почему?

— На Собор отправились почти все епископы Украинской Православной Церкви. Лишь несколько человек не смогли поехать по разным уважительным причинам, прежде всего по состоянию здоровья. Я, как управляющий делами Украинской Православной Церкви, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия остался в Киеве для того, чтобы обеспечить работу Киевской митрополии в период отсутствия Предстоятеля Церкви.

— Сколько сейчас приходов и духовенства в УПЦ? И как относиться к данным различных опросов, по которым к Киевскому патриархату принадлежит большинство верующих Украины?

— В своем докладе на Архиерейском Соборе в Москве Блаженнейший Митрополит Онуфрий озвучил статистику нашей Церкви на настоящий момент. Сегодня в состав нашей Церкви входит 12 069 приходов. В них совершают служение 12 283 священнослужителя. На территории Украины действует 251 монастырь, в которых проживает 4 412 монашествующих. В семнадцати духовных учебных заведениях нашей Церкви на дневном отделении обучается 1 429 студентов. Украинская Православная Церковь состоит из 53-х епархий, служение в которых совершают 85 архиереев: 52 епархиальных и 33 викарных. Что касается социологических опросов, то они, конечно же, не могут установить количество последователей той или иной конфессии. Точное количество верующих в религиозных объединениях можно установить, например, если в рамках переписи населения задать вопрос о том, к какой именно конфессии относит себя каждый гражданин государства. Но во время переписей населения в Украине такой вопрос не задавался. С помощью социологических опросов можно в какой-то мере делать замеры общественных настроений. Но на их основе нельзя делать вывод о количестве верующих, входящих в Церковь. К тому же, как известно, результаты таких опросов очень сильно зависят от того, как сформулирован вопрос и по каким принципам проведена выборка респондентов. Так что, думаю, нельзя делать на основании опросов какие-то глобальные выводы.

— С кем из Поместных Православных Церквей и других христианских деноминаций УПЦ имеет тесные и давние связи?

— Мы находимся в братском общении со всеми Поместными Православными Церквами мира. Украину постоянно посещают официальные церковные делегации со всех концов земли. И наши иерархи постоянно бывают с официальными визитами или в паломнических поездках в других Поместных Церквах. И мы всегда чувствуем поддержку братских Поместных Церквей. Что касается других конфессий, то мы стараемся со всеми поддерживать конструктивный диалог. Например, наша Церковь входит в состав Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в который входят представители почти двух десятков конфессий Украины. Мы стараемся искать те сферы деятельности, в которых возможно взаимовыгодное сотрудничество с другими конфессиями. Как известно, рассмотрение антицерковных законопроектов № 4511 и №4128 было отложено в мае этого года.

— Неужели все эти месяцы Церковь находится в напряженном ожидании возможного принятия этих законов? Как это отражается на настроениях верующих?

— Надеемся, что здравый смысл победит и эти законопроекты останутся лишь в архивах как классический пример непродуманных шагов в сфере конфессиональной политики. Мы призываем наших верующих сохранять спокойствие. Задача Церкви молиться и свидетельствовать о Христе. Все эти политические потрясения мы воспринимаем как провокацию, отвлекающую Церковь от исполнения ее миссии. Мне часто приходится бывать на приходах в разных концах Украины. Слава Богу, какого-то особого напряжения я не ощущал.

— Можете ли вы окончательно прояснить следующие моменты, так как постоянно вокруг этой темы возникает много домыслов: разрешено ли УПЦ иметь капелланов? Есть ли сейчас у нее капелланы? Находятся ли они в рядах ВСУ или примыкающих к ней отдельных боевых подразделений?

— Украинская Православная Церковь имеет своих капелланов в Вооруженных Силах Украины, которые несут свое служение в том числе и в регионах, где сохраняется силовое противостояние. Определённые сложности возникают с несением капелланского служения священниками нашей Церкви в Национальной Гвардии Украины. В Нацгвардии стараются ограничить допуск духовенства Украинской Православной Церкви в свои подразделения или вообще запретить нашим капелланам нести там свое служение. Мы считаем это дискриминацией по отношению к верующим нашей Церкви, которые несут службу в Нацгвардии.

— И еще один миф, так или иначе муссирующийся в том числе и в российских СМИ: УПЦ зависима от Москвы? Действительно ли, как утверждают некоторые издания, патриарх Кирилл постоянно звонит в Лавру и указывает, что и как делать?

— Наша Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. Это означает, что все вопросы своей внутренней жизни наша Церковь решает самостоятельно. Особенно важно подчеркнуть, что административным центром Украинской Православной Церкви является Киевская митрополия, которая расположена в Киеве, в Киево-Печерской Лавре. Никакие административные центры за пределами Украины не осуществляют руководства нашей Церковью. Кстати, Архиерейский Собор, работающий сейчас в Москве, принял на этот счет особое определение, где как раз подчеркивается, что центр управления нашей Церкви находится в Киеве, а не в Москве.

— Какова сейчас ситуация с храмом в Коломые? Что можно сказать про другие храмы, которые оказались в центре противостояния – например, в селе Птичья?

— Храм захвачен униатами, которые наотрез отказываются пускать в него законных владельцев — общину УПЦ — для совершения Богослужений. Невзирая на угрозы и оскорбления, наши верующие продолжают молитвенное стояние возле церкви. Недавно по благословению епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Тихона для укрепления прихожан Благовещенского храма в Коломыю были привезены частички мощей святителя Спиридона Тримифунского. Верующие имели возможность приложиться к святыне и пройти с нею Крестным ходом вокруг отобранной у них церкви.

Что же касается других храмов, то ситуация везде складывается по-разному. Например, в Птичьей община УПЦ выиграла все суды и сейчас имеет доступ в свой храм. Он, правда, ограниченный. На Литургию пускают священника и не более 10 прихожан. В некоторых селах наши верующие, видя нацеленность определенных сил ни при каких обстоятельствах не отступать от своего беззакония и не желая играть в их игру по разжиганию межконфессиональных конфликтов, начали строить новые храмы взамен захваченных. Соответствующая работа уже завершена в Катериновке Тернопольской области и Грибовице Волынской области. И что примечательно — наблюдая за таким поведением наших верующих, все больше и больше людей, которые были причастны к захватам храмов УПЦ, стали каяться и возвращаться обратно в нашу Церковь. Это по-настоящему важная победа, ведь сила настоящей Церкви состоит не в способности захватить чужой храм, а в способности просветить сердце человека, даровать ему внутренний мир и направить на правильную дорогу, ведущую к спасению.

— Возможно ли в ближайшее время создание автокефальной Украинской Православной Церкви, чего так хотят некоторые представители властей Украины? При каких условиях осуществимо предоставление автокефалии?

— Вопрос автокефального статуса должен обсуждаться внутри самой Церкви. Нельзя автокефалию навязать Церкви. Автокефалию нельзя ввести простым распоряжением властей, как думают некоторые. Автокефалия тогда жизнеспособна, когда она не навязывается сверху, а становится результатом стремлений церковного народа. И рассматривать вопрос статуса нашей Церкви, игнорируя мнения самой Церкви, конечно же, недопустимо.

— А вообще в целом усилилось ли в последнее время давление на УПЦ? Или все так же, как и три года назад?

— Конечно, ситуация заметно изменилась. Сегодня нам приходится нести свое служение в довольно сложных условиях. Но мы никогда не забываем о том, что Христос в прощальной беседе с апостолами прямо предсказал, что всем нам надлежит постоянно терпеть скорби. Господь призывает нас к тому, чтобы мы всегда были готовы к испытаниям. Поэтому мы не унываем, а нынешние испытания воспринимаем как средство для нашего духовного совершенствования.