Митрополит Онуфрий назвал основные события в жизни Киевской епархии УПЦ по 2017 год (укр.)

Не дивлячись на суспільно-політичну напругу та економічні коливання в нашій державі, Українська Православна Церква продовжує звершувати Свою місію, адже для Неї, за словами апостола Павла, завжди «час приємний» та «день спасіння» (2Кор. 6:2).

Про це заявив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій на щорічних єпархіальних зборах Київської єпархії УПЦ, повідомляє Центр інформації УПЦ.

Серед найважливіших подій у житті єпархії Блаженніший виокремив освячення овозбудованого храму на честь ікони Божої Матері «Печерська» у скиту Києво-Печерської лаври, іконостасу в храмі на честь блаженної Ксенії Петербурзької на Святошинському кладовищі Києва, оновленого храму на честь Різдва Божої Матері Києво-Печерської лаври, та трьох престолів в храмі св. Ілії Пророка у містечку Макарів храмів і престолів, в храмі на честь святої великомучениці Параскеви у селі Дружня та в храмі великомучениці Варвари І Шевченківського благочиння Києва.

Крім того, Предстоятель УПЦ нагадав про пам’ятні заходи та важливі події з церковного життя.

Зокрема про вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, полеглих у Другій Світовій війні та жертв голодомору 1932-1933 років, святкування з нагоди 25 річного ювілею Харківського Архієрейського Собору.

Окремо Блаженніший нагадав про відзначення дня Хрещення Русі, молебень на Володимирській гірці та стотисячну хресну, яка відбулась 27 липня.

«Цьогорічний хресний хід супроводжували 11 особливо шанованих святих ікон, шість з яких явлені у новітній період життя нашої святої Церкви тобто в період після Харківського Архієрейського Собору. Це святі образи Божої Матері: «Призри на смирення», Боянська, Радомишльська, «Київська-Барська», «Володимирська-Десятинна» та свята ікона «Спас Нерукотворний», а також старовинні чудотворні ікони Божої Матері – «Зимненська», «Почаївська», «Охтирська», «Касперівська», «Святогірська», - зазначив Предстоятель.

Крім того, Блаженніший нагадав про події у житті єпархії, пов’язані зі святкуванням Дня Незалежності та святом Покрови Пресвятої Богородиці.

«24 серпня, у 26-ту річницю незалежності України, та 14 жовтня на свято Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, делегація нашої Церкви на чолі з Предстоятелем, були учасниками святкових заходів у Софійському соборі Національного заповідника «Софія Київська», - розповів ієрарх.

Водночас, Митрополит Онуфрій відзначив важливість першої міжнародної наукової конференції «Паїсівські читання»: «Науковий форум був присвячений 295-річчю від дня народження преподобного Паїсія Величковського та його духовно-культурній спадщині. У конференції взяли участь понад 50 науковців, богословів і священнослужителів із 13 країн світу. Серед доповідачів були клірики та миряни Київської єпархії. В зв’язку з цими подіями в Київ були привезені мощі преподобного Паїсія».

Важливою подією в житті Київської єпархії Предстоятель назвав створення представництва Української Православної Церкви при міжнародних організаціях, яке Священний Синод УПЦ утворив своїм рішенням 27 травня 2017.

«Головою Представництва призначено Преосвященного Віктора (Коцабу), єпископа Баришівського, вікарія Київської Митрополії. Впродовж піврічного існування новоствореного Представництва, його Голова був учасником міжнародних форумів, на яких виступав з доповідями», - зазначив Митргополит Онуфрій.

Окремо Предстоятель відзначив роботу Юридичного єпархіального відділу УПЦ, за надання правової допомоги та відстоюванні прав єпархії.

Крім того, Блаженніший відзначив важливі здобутки в соціальній роботі єпархії. За словами Предстоятеля, у 2017-му році стараннями Єпархіального відділу благодійності було зібрано чималу кількість продовольства і коштів, які були відправлені до інтернатів та на допомогу військовослужбовцям ЗСУ.

За словами Предстоятеля, 19 серпня з нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги Єпархіальним відділом спільно з профільним Синодальним відділом УПЦ було організовано та проведено благодійну акцію «Рюкзачок Милосердя». «До цієї акції долучилися Київська Митрополія, благочиння Київської єпархії та багато небайдужих людей. Всього було зібрано понад 62 700 грн., закуплено 100 рюкзаків з усім необхідним шкільним начинням», - зазначив Митрополит Онуфрій.

Наостанок Предстоятель Української Православної Церкви подякував всім, хто підтримав Київську єпархію у 2017 році: «Я хотів би подякувати усім вам, шановні владики, всечесні отці та чернецтво, дорогі брати і сестри, за допомогу і підтримку, яку Ви приділяєте мені, як єпархіальному архієрею Київської єпархії, за Ваше самовіддане служіння Церкві і Богу в цей нелегкий час. І дай Господь, щоб наші скромні труди й зусилля у Винограднику Христовому знайшли милість та благовоління в Божих очах», - резюмував Предстоятель.