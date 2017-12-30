Гепатит: каждый может помочь онкобольным детям пройти терапию без уколов - БФ "Надеюсь и верю"

Когда самое страшное уже позади, гепатит – последний рубеж, который нужно преодолеть.

КАК ПОМОЧЬ - ЗДЕСЬ

Увы, не так часто мы можем похвастаться красивой историей победы детского организма над жестокой онкологией. По-прежнему, общая статистика выздоровлений остается в пределах 50 %. Немногим лучше обстоят дела с лейкозами, где врачи спасают троих маленьких пациентов из четырех. Когда ребенок покидает стены онкоотделения здоровым, это победа, праздник и счастье в семье. Казалось бы, все самое страшное уже позади.

Но в этот момент на арену борьбы за детскую жизнь выходит еще один коварнейший враг, являющийся прямым следствием проводимых врачами многомесячных терапий – вирусный гепатит.

В 2016 году крупное международное исследование показало, что смертность от гепатита сопоставима с туберкулезом, малярией и ВИЧ. Этот «ласковый убийца» медленно и методично разрушает печень ребенка. Гепатит не возник в крови ребенка внезапно, он был замечен в анализах уже давно. Но иммунитет ребенка истощен бесконечными химиотерапиями и не выдержит сражение с еще одним противником. Борьбу с гепатитами оставляют на тот случай, когда все силы организма маленького пациента смогут победить более страшного врага – раковые клетки.

Ребенок может заразиться вирусом во время переливания крови. Чем больше единиц крови получил малыш, тем выше шанс заразиться. Больше всего подвержены такому риску дети, нуждающиеся в постоянном переливании крови – дети с онкологическими болезнями. Каждый третий ребенок, выписанный из стен детских онкоучреждений, уже поражен вирусным гепатитом.

Особый эмоционально тяжелый ряд проблем у онкобольных детей составляют ургентные случаи, когда необходимо подавить вирус гепатита во время основного лечения, перед заходом на следующий блок химиотерапии.

Воронов Александр Александрович, ассистент кафедры детских инфекционных болезней:

- Наиболее острая ситуация у нас с сопровождениями детей с онкологией. Протокол лечения онко предполагает проведение блока при определенных показателях крови. Если показатели высокие – проводить блок химиотерапии нельзя. Необходимо уменьшить активность вирусного гепатита. Если нет возможности это сделать - возникает пауза в лечении. Не провести вовремя блок химии – есть риск возникновения метастаз. Ребенок не может ждать, пока ему дадут противоопухолевую терапию.

Сегодня врачи могут успешно лечить медикаментозно гепатиты различных типов. В 2012-м году произошёл прорыв в лечении гепатита C (HCV): были разработаны новые противовирусные препараты прямого действия. Они показывают высокую эффективность, почти не имеют побочных эффектов и легко переносятся.

До 97% пациентов теперь избавляется от гепатита навсегда. Но только совсем недавно стоимость такого лечения стала массово доступной. Еще каких-то десять лет назад 3-месячный курс препарата Софосбувир мог доходить до 70 тысяч долларов. Сегодня его лицензионные аналоги (дженерики) стали доступны уже за 500 долларов.

Но даже эти 500 долларов - огромная сумма для родителей, только что вытянувших свое чадо из лап онкозаболевания. Редко среди счастливчиков можно встретить семью, еще сохранившую свое имущество, финансы и возможности для лечения и восстановления ребенка. Как правило, все семьи в долгах и кредитах.

За неимением средств лечение гепатита откладывается, что приводит к развитию хронических стадий и имеет фатальные последствия.

Воронов Александр Александрович, ассистент кафедры детских инфекционных болезней

- Беда в том, что родители видят, что их ребенок ни на что не жалуется и у него ничего не болит. Поэтому и диагностируют гепатит врачи иногда случайно. Кроме того, побочные явления, иногда присутствующие при интерфероновой терапии, заставляют некоторых родителей отказаться от дальнейшего лечения их ребенка. Они выжидают, когда ребенок окрепнет от лечения рака. Действительно, после прохождения химии должно пройти время, необходимое для восстановления иммунитета. Однако чем больше времени ребенок живет с гепатитом, тем сложнее его лечение. С гепатитом можно жить годами, но процесс разрушения печени может перейти в необратимую фазу.

Выписанный из стен онкоотделения ребенок, как правило, выпадает из поля зрения волонтеров. Лечить же за государственный счет гепатит родителям все еще не удается. Мы собираем сотни тысяч гривен жертвователей и лечим детей от рака. Дети выписываются, но их еще нельзя считать выздоровевшими. Они все еще под угрозой. Видится вполне логичным довести дело до конца и помочь ребенку сделать последний шаг и избавиться от гепатита – последствия перенесенного им лечения.

Евтушенко Виталий Вячеславович, главный детский инфекционист Киева, кандидат медицинских наук

- Есть категории детей, которые тяжелопереносят традиционное лечение интерферонами. Так, например, дети, прошедшие курс лечения от онкологии. Они очень плохо воспринимают интерфероны. Многих родителей это тревожит, и они откладывают лечение ребенка. Но альтернативы лечению гепатита нет. Выжидательная тактика может быть оправдана только в некоторых случаях, если наблюдается низкая активность вируса или же есть противопоказания.При отсутствии лечения в большом проценте случаев у пациента формируется печеночная недостаточность и цирроз. Особенно это проявляется у детей, имеющих иммунодефициты – процесс необратимых изменений в печени ускоряется.

Поэтому новая таблетирования схема терапии без уколов и с минимумом побочных эффектов, безусловно, более приемлема. Государственная программа финансируется не достаточно хорошо и в номенклатуре госзакупок этого препарата пока нет. Предлагаемая фондом «Надеюсь и верю» программа помощи всегда имеет место. Случается, когда препарат нужен сейчас, а его нет. Бывают также ситуации, когда мы не можем применить терапию интерферонами для конкретного ребенка.

Владислав Касаткин - для "УНИАН-Религии".