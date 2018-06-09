Терапия добром: как оказать помощь тем, кто встретит Рождество на больничной койке - БФ "Надеюсь и верю"

Владислав Касаткин, председатель правления БФ «Надеюсь и верю»

- Мы наблюдаем за происходящим в лечении тяжелых случаев детских заболеваний уже более 12 лет. Многие наши друзья и помощники ведут волонтерскую работу в детских отделениях непосредственно с детьми.

Понятно, что моральная обстановка в больнице тяжелая – не до радостей. Но дети есть дети. Они находят в себе силы и для игр, и для занятий, и для чтения. Но особенно тяжело подросткам, которые больше страдают от отсутствия друзей, общения и привычной обстановки. А ведь от душевного состояния пациента напрямую зависит успех лечения.

Этим проектом мы начинаем сбор средств на подписку лучших православных изданий для пациентов, находящихся в больничных стенах. Собранные средства пойдут на оплату 90 годовых подписок на журналы «ФОМА в Украине» и «Отрок». В распространении подписок нам помогут волонтеры киевских храмов святых Космы и Дамиана при Национальном институте рака, архистратига Михаила в Медгородке и святителя Николая при городской клинической больнице №6. Издания будут ежемесячно передаваться в руки заинтересованным в них пациентам.

90 подписок – это немного, но даже для этого нужно собрать 25 110 грн.

Медикаменты, процедуры и протоколы лечения это, безусловно, важно. Без этого не обойтись. Но забывать о духовной поддержке детей в процессе лечения тоже невозможно. И здесь уже не помогут доктора, озабоченные своей основной нагрузкой.

О том, как оказать помощь - подробно ЗДЕСЬ.

В некоторых детских отделениях есть волонтеры, старающиеся как-то разнообразить скучные больничные будни. Но большую-то часть времени дети проводят наедине с собой. Уныние входит даже в самые крепкие души.

От скуки подростки сутками «сидят» в интернете, что отражается на их и без того сложном психическом состоянии. Кругом, по их мнению, «кипит» жизнь, пылают страсти и, вообще, ну, просто, безумно интересно. А тут четыре стены, процедуры, боль и неясное будущее. Есть от чего впасть в панику.

Самое время заполнить возникшую душевную пустоту подростка чем-то глубоким и наполненным духовным смыслом. И если вне больничных стен этот же парнишка и минуты не усидит за чтением необязательной литературы, то в условиях ограниченного движения читается все.

Тем более, если речь идет о журнале, содержащем красивые иллюстрации, интервью и «живые» тексты. Умиротворение, спокойствие и уверенность – вот то, что не может дать ни интернет, ни социальные сети, ни игры.

Возможно, именно в такие трудные минуты жизни и возникает наиболее проникновенное состояние для прикосновения к духовным идеалам. На мой взгляд, крайне полезно помочь подростку в такой момент ощутить что-то более важное, ради чего он рожден.

Владислав Касаткин - для "УНИАН-Религии".