Православную Церковь не следует воспринимать, как равного государствам участника международных отношений.

Об этом в интервью "РИА Новости" сказал председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам Владимира Легойды, сравнимый с государственным правовой статус есть только у Ватикана, и он «обусловлен теми властными полномочиями и их богословским обоснованием, которого придерживается Святой престол, но никак не Православные Церкви».

«Не нужно при этом воспринимать Русскую Церковь как равного государствам участника международных отношений. Православная Церковь никогда не претендовала на полное погружение в мировую политику», - пояснил представитель РПЦ.

«Это не является препятствием для того, чтобы добиваться принятия во внимание позиции православных христиан, да и - сообща с другими общинами - всех верующих в международных отношениях», - указал председатель Отдела взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

В качестве примера подобных действий Владимир Легойда привел встречу Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска, до которой в мировой повестке просто не было темы преследования христиан по религиозному признаку.

«Именно после встречи Патриарха с Папой ситуация изменилась, именно эта встреча сделала очевидным тот факт, что в начале просвещенного XXI века в мире происходит геноцид христиан», - заключил представитель Церкви.