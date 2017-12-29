В Почаевской лавре состоятся торжества по случаю дня памяти преподобного Амфилохия: расписание богослужений (укр.)

У Свято-Успенській Почаївській лаврі 1 січня відзначатимуть день блаженної кончини преподобного Амфілохія. На сайті Почаївської лаври оприлюднили розклад богослужінь:

30 грудня, субота.

15.45 – мала вечірня і Воскресна полунощниця в Преображенському соборі.

17.00– початок Всенічного бдіннятам же.

31 грудня, неділя.

6.00 - рання літургія в Троїцькому соборі.

9.00 - пізня літургія в Преображенському соборі.

Після пізньої літургії відбудеться перенесення мощей прп. Амфілохія з Пещерного храму в Преображенський собор.

15.45 – читання кафізм в Преображенському соборі.

16.15 – мала вечірня і повечеріе там же.

17.00 – святкова Всенічназакафістом преподобному Амфілохію. Під час утренні всі бажаючі зможуть прикластися до святихмощейібудутьпомазанісвятим єлеєм.

О 23:30 – початок нічної Божественної літургії в Преображенському соборі.

1 січня, понеділок.

О 9:00 – початок другої Божественної літургії в тому ж соборі, після якої відбудеться хресний хід з мощами преподобного до Печерного храму.

*** Преподобний Амфілохій Почаївський ((Яків Варнавович Головатюк), 10 грудня 1894 року, село Мала Іловиця, нині Шумський район – 1 січня 1971 року, там само) – схиігумен Почаївської лаври. Прийняв чернецтво 1925 року у Почаївській лаврі. Канонізований 12 травня 2002 року Священним Синодом Української Православної Церкви. Шанується святий, як чудотворець, старець.

З більш детальним житієм преподобногоАмфілохія можна ознайомитись на сайті Почаївської лаври.