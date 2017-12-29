На Одесщине в храме УПЦ состоялось первое за 98 лет богослужение

Первое за последние 98 лет богослужение состоялось в отстроенной с фундамента церкви в селе Баштанков Кодымского района Одесской области.

Как сообщает "Трасса Е-95", первая литургия в храме Пресвятой Богородицы совершилась по благословению архиепископа Алексия.

Церковь возведена благодаря усилиям протоиерея Кодымского благочиния отца Георгия Кушнира, духовенства и прихожан. Работы стартовали в 2011 году. Они финансировались за счет пожертвований прихожан Кодымского Свято-Кресто-Воздвиженского храма и жителей Баштанков.

На месте старой церкви за эти годы появилось строение дома быта, поэтому новый храм возводили рядом с ним.

Первая церковь в селе Баштанков по историческим записям появилась в 1769 году. Здание снаружи было обмазано глиной. В 1777 году в населенном пункте построили деревянную церковь с тремя куполами. В 1859 году ее перестроили в однокупольную.

По свидетельствам старожилов села, сооружение было разрушено в 20-е годы прошлого столетия. С тех пор в селе действующей церкви не было.