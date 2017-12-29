В УПЦ за год открылось более 50 приходов

В Украинской Православной Церкви по состоянию на конец года насчитывается 12 069 приходов, что на 52 религиозные общины больше, чем год назад. Такие данные указаны в отчете Управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония за 2017 год, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В течение уходящего года увеличилось и количество священнослужителей — на 249 человек, монашеский постриг в этом году приняли около 100 верующих УПЦ.

В 53-х епархиях канонической Церкви Украины служит 12 283 представителя духовенства. Это на 249 клириков больше, чем в 2016 году.

В 251 монастыре подвизаются 4 412 монахов и монахинь (в прошлом году – 4 315).

В 17-ти высших духовных учебных заведениях УПЦ на стационаре учится 1333 студента.