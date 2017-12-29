Церковный раскол может быть исцелен, но не узаконен - Управляющий делами УПЦ о встрече с Варфоломеем (интервью)

О письме бывшего митрополита Филарета, церковном расколе и основной цели встречи двух иерархов в Стамбуле рассказал Управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

– Владыко, недавно Вы посетили Стамбул, где встретились со Святейшим Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Какова цель визита и почему именно сейчас?

– Эта поездка планировалась заранее. Она не была спонтанной. Главная цель визита состояла в том, чтобы встретиться со Святейшим Патриархом Варфоломеем и рассказать ему о реалиях текущей ситуации, межконфессиональных и церковно-государственных отношениях в Украине, а также о жизни нашей Церкви в целом. К сожалению, сейчас в СМИ можно наблюдать много ложной, фейковой информации о нашей Церкви.

Считаю, что нашим Церквям следует чаще общаться на уровне иерархии для того, чтобы, во-первых, отсутствием или нерегулярностью такого общения не пользовались раскольники или иные нецерковные силы, а во-вторых, с целью обмена мнениями по актуальным церковным проблемам и иным вызовам.

– Раскольники и симпатизирующие им отдельные представители власти часто апеллируют к Константинополю в вопросах «единой поместной церкви в Украине» и по-своему трактуют заявления Патриарха Варфоломея. Каково, по Вашему мнению, настоящее настроение Константинопольской Патриархии?

– Святейший Патриарх Варфоломей переживает и тщательно отслеживает все происходящее и в украинском обществе, и в украинском Православии. Он заверил нас, что молится и будет молиться, чтобы Господь умиротворил каждого украинца, даровал мир и дал вразумление тем, кто сейчас пока находится за пределами церковной ограды, чтобы они объединились в лоне подлинной канонической Церкви Украины.

Патриарх подчеркнул, что признает в Украине единственную каноническую Церковь, какой является Украинская Православная Церковь, возглавляемая Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Он также сказал много добрых слов и поделился воспоминаниями о почившем Блаженнейшем Митрополите Владимире, которому пришлось после 1992 года восстанавливать канонический порядок в Украинской Православной Церкви, нарушенный расколом, и возглавлять Церковь на протяжении более 20 лет.

В Константинополе настрой конструктивный и однозначный по поводу церковных разделений, существующих в Украине уже многие десятилетия: этот вопрос можно решить только на основе церковных канонов.

Патриарх Варфоломей согласился с принципиальной позицией УПЦ относительно церковного раскола: реальное решение проблемы может быть исключительно церковным, а все попытки развязать ее политическими методами приведут только к внешнему кажущемуся единству.

Никакие другие мотивации не должны иметь главенствующей роли в преодолении этой сложной проблемы.

– Обсуждалось ли с Патриархом письмо бывшего митрополита Филарета Архиерейскому Собору РПЦ?

– Вселенского Патриарха интересовало, насколько мы считаем искренними слова Филарета о прощении, и какова реакция на эти слова внутри нашей Церкви.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, как и Украинская Православная Церковь в своей полноте, восприняли написанное с надеждой на то, что бывший митрополит Филарет вступил на путь примирения с канонической Церковью.

Но последующие события, к сожалению, внесли свои коррективы в общую картину. После пресс-конференции, которую провел «предстоятель УПЦ КП», появились сомнения в искренности его намерений.

– Каким видит Патриарх путь преодоления церковного раскола в Украине?

– Как глубоко церковный человек и как первоиерарх Церкви, которая в диптихе Поместных Православных Церквей является первой среди равных, Патриарх чувствует ответственность за все решения, поэтому есть уверенность, что он не сделает чего-то такого, что противоречило бы церковным канонам и не было бы принято другими Поместными Православными Церквами.

Несколько раз на встрече подчеркивалось, что раскол может быть исцелен, уврачеван, но не узаконен.

Патриарх четко высказался о недопустимости дискриминации канонической Церкви на законодательном уровне.

Его Святейшество заверил нас, что и далее будет поддерживать Украинскую Православную Церковь как единственную каноническую Церковь Украины, и был рад получить достоверную информацию о реальном положении церковных дел в нашей стране из первых рук.