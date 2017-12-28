В Киеве прошел вечер памяти преподобного Паисия Величковского

В Киевском Доме ученых Национальной академии наук Украины прошел духовно-культурный вечер, посвященный памяти выдающегося святогорского подвижника Паисия Величковского. Мероприятие приурочили к 295-й дню рождения святого, – сообщает портал «Русский Афон».

В ходе мероприятия директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило прочитал лекцию о трудах, подвигах и наследии прпеподобного Паисия Величковского, его значении для христианской ойкумены и славянского мира. На мероприятиии были презентованы издательские проекты, посвященные наследию преподобного / afonit.info

Также состоялась презентация издательских проектов, посвященных наследию великого старца.

По окончании мероприятия всем присутствующим были розданы в подарок иконки святогорских преподобных. А для библиотеки Национальной академии наук был передан в подарок комплект книг, посвященных прпеподобному Паисию Величковскому и афонскому наследию.