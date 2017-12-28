В Тбилиси откроется выставка, посвященная истории Грузинской Православной Церкви за 100 лет

Национальный музей Грузии имени Симона Джанашия приглашает на выставку «Церковь Грузии в 1917-2017 годах», которая откроется 29 декабря.

Как сообщают "Новости-Грузия" экспозиция посвящена трем памятным датам: 100-летнему юбилею со дня восстановления автокефалии грузинской церкви, 40-летию со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго и его 85-летнему юбилею.

На выставке будут представлены документальные и фотоматериалы, отражающие историю Грузинской церкви в 20 и начале 21 века. Экспозиция также расскажет о личностях, внесших значительный вклад в историю церкви Грузии.

«На выставке также будут представлены старые и новые церковные вещи, которые показывают, как под предводительством Илии Второго в Грузии восстановилось и продолжается развитие многовекового христианского искусства», — говорится в сообщении музея.

На открытии выставки в Национальном музее Грузии состоится презентация книг, посвященных юбилейным датам.

Экспозиция «Церковь Грузии в 1917-2017 годах» продлится до 30 января 2018 года включительно.