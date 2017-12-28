В Никосии началось строительство кафедрального собора Кипрской Православной Церкви

Традиционные Рождественские песни и колядки были исполнены в пятницу, 22 декабря, для Архиепископа Кипрского Хризостома, которого пришли приветствовать в его резиденции в Никосии хоры национальной гвардии, полиции, студентов, школьников и различных организаций и структур. Об єтом сообщает "Седмица" со ссылкой на греческое информационное агентство "Ромфея".

Затем для сотрудников Кипрской Архиепископии в часовне архиепископской резиденции, посвященной памяти основателя и покровителя Кипрской Православной Церкви — святого апостола Варнавы, было совершено таинство соборования. Его возглавили епископом Карпасский Христофор и епископ Мессарийский Григорий.

В тот же день в Никосии началось строительство нового Кафедрального собора Кипрской Православной Церкви, который будет возведен рядом с Архиепископией Кипра. Храм будет освящен в честь святого апостола Варнавы.

Бетонирование фундаментного этажа с подземными автостоянками уже началось. Ожидается, что до мая 2018 г. будет полностью возведен фундамент нового собора, включающий парковку на 160 мест.

По словам Архиепископа Кипрского Хризостома, завершение работ по возведению собора ожидается в 2020 г. Тогда же новый храм будет освящен.