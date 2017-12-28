В РПЦ рассказали о "целенаправленной работе против Церкви" с участием СМИ

Против Русской Православной Церкви ведется целенаправленная работа, к которой прикладывают руку, в частности, и СМИ. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает Newsru.com со ссылкой на РИА "Новости".

"Я не сторонник теории заговоров, но я убежден, что против Церкви ведется целенаправленная работа, причем из разных центров. Надо быть очень наивным, чтобы этого не видеть. Конечно, это совсем не значит, что мы все белые и пушистые, а проблемы исключительно из-за врагов", - рассказал Легойда.

По его словам, порой христиане - миряне, священники, епископы "сами дают повод для справедливой критики".

"Но нередко и коллеги-журналисты вносят свою лепту, когда хозяева тех или иных СМИ ставят перед своими редакциями такие задачи. Тем более что элементарную проверку фактов во многих из таких СМИ давно променяли на количество посещений и лайков. И это касается не только Церкви", - пояснил глава отдела.

Легойда провел грань между реальной жизнью человека и ее медийным изображением. "Я не встречал человека или организации, абсолютно довольных своей медийной проекцией", - отметил представитель РПЦ.

Впрочем, процент негатива к Церкви в СМИ невелик и не превышает 5% от общего числа публикаций, говорит Легойда. По его словам, максимум выраженного негатива по отношению к Церкви за последние девять лет был в 2012 году. Зато процент выраженного позитива всегда в три-четыре раза больше. В основном же материалы прессы о Церкви носят нейтральный характер, признал представитель РПЦ.