Митрополит Онуфрий: Освобождение украинских военнопленных является первым шагом к перемирию (видео)

Блаженнейший Митрополит Онуфрий прокомментировал обмен пленными, который состоялся 27 декабря. Он выразил полную уверенность, что освобождение украинских военнопленных является шагом к перемирию сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на NewsOne.

«Мы считаем, и я надеюсь, — отметил Предстоятель, — что это является первым шагом вообще к прекращению войны на востоке Украины».

Главным условием дальнейшего всецелого освобождения пленников с обеих сторон вооруженного конфликта являются добрая воля и милосердие — подчеркнул Блаженнейший владыка. «Если милосердия не будет, — сказал он, — то мы не добьемся успеха».

«Мы должны простить друг друга, — добавил Архипастырь, — обнять друг друга, и это будет залогом того, что все будут освобождены, все пленные вернутся в свои семьи, и воцарится мир в нашем государстве».

По поводу того, когда может быть следующий и окончательный этап освобождения военнопленных Блаженнейший Митрополит сказал: «Мне трудно назвать сроки, но верю, что это будет скоро».

«Первый шаг, очень важный шаг, уже сделан, — пояснил Предстоятель. — А когда первый шаг сделан — уже пробита стена, которая стояла между нами, украинцами, и делила нас на две части. Думаю, что эта стена уже пробита и, дай Бог, чтобы она совсем была уничтожена».