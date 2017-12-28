Предстоятель УПЦ в харьковском аэропорту рассказал, как проходило освобождение пленных

Вечером 27 декабря 2017 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принял участие в церемонии встречи украинских военнослужащих, освобожденных из плена, которая прошла в Харьковском аэропорту. Вместе с 73 военными прибыл Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В своем слове Предстоятель УПЦ поблагодарил всех причастных к делу освобождения военных и поздравил освобожденных воинов.

«Сегодня мы поздравляем наших освобожденных пленных, которые перед нами. Мы видим их лица, и мы счастливы, что Бог сподобил нас быть свидетелями этого большого и красивого события. Я хотел бы в этот день поблагодарить Бога за то, что Он дал силу, мудрость, ум тем людям, которые имели добрую волю работать, чтобы освободить военнопленных, чтобы дать им свободу.

Я хочу поблагодарить господина Президента Петра Алексеевича за то, что он дал не только зеленый свет для этого доброго дела. Он принимал самое непосредственное участие в нем и держал это на своем личном контроле. Я хочу сказать, что наша Церковь — это религиозная община, которая принимала непосредственное участие в переговорах по вопросу освобождения заложников.

Я обращался много раз к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и просил, чтобы он делал все возможное, чтобы те наши братья и сестры, которые находятся в плену, вернулись на родную землю. И было много сделано. На последней встрече, которая была проведена Патриархом три дня назад, рано утром 25 декабря, была поставлена ​​точка и этот процесс был ратифицирован.

Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен к этому доброму делу. Хочу поздравить вас, дорогие братья, с возвращением вас на родную землю, на свою Родину и пожелать, чтобы тепло, которое вы встретите от своих родных, друзей, знакомых, чтобы оно было не единственным в вашей жизни, чтобы Бог помогал вам», — сказал Его Блаженство.

Напомним, усилиями Украинской Православной Церкви из плена были освобождены 73 украинских военных. Обмен состоялся на одном из КПП Донецкой области. По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви на контрольно-разграничительном пункте и в так называемой "серой зоне" в процессе обмена участвовали священнослужители УПЦ.

Сразу после пересечения зоны разграничения, освобожденных военных доставили на вертолетах в Харьков, их сопровождал Президент Украины Петр Порошенко. Далее военнослужащие полетят на самолете в Киев.