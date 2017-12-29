/ news.church.uaОбмен военнопленными состоялся при участии представителей УПЦ

В сети появились фото, как священники УПЦ сопровождали военнопленных

21:13, 28 декабря 2017
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/ news.church.uaОбмен военнопленными состоялся при участии представителей УПЦ

Через несколько часов после освобождения украинских военнопленных в сети Интернет появились фотографии с места событий. На снимках запечатлены фото освобожденных из плена украинцев, которых встречают и сопровождают священнослужители Украинской Православной Церкви.

В результате обмена военнопленными 27 декабря Украина отдала 233 человека, задержанных и содержавшихся в тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. / news.church.ua

/ news.church.ua
/ news.church.ua

Священники Украинской Православной Церкви сопроводили украинских военнопленных через «серую зону».

/ news.church.ua

Освобожденные после плена находятся в шоковом состоянии, но многие благодарят Бога за возвращение на родину.

/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center

Из «серой зоны» освобожденных доставили в Харьков, где их встречал Блаженнейший митрополит Онуфрий.

/ news.church.ua

После первого большого обмена пленными 27 декабря еще более ста украинцев остаются в заложниках на оккупированных территориях, в УПЦ  говорят о том, что будут делать все возможное, чтобы все они были освобождены.

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