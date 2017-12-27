В РПЦ в день обмена пленными подчеркнули, что УПЦ "единственная сила действенного мирного процесса"

Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал вселяющей надежду новость об обмене пленными на КПП «Майорск», что проходит при участии Православной Церкви. Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Новость о том, что в результате идущего при содействии Русской Православной Церкви обмена пленными несколько сотен ранее удерживаемых лиц возвратятся домой живыми, вселяет надежду на мир в сердца людей в России, на Украине и в Белоруссии - везде, где искренне молятся о прекращении братоубийственного разделения», - заявил представитель РПЦ.

«Особенно хотелось бы подчеркнуть участие в организации обмена пленными Украинской Православной Церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия», - заявил Владимир Легойда.

Также он подчеркнул, что УПЦ - «единственная сила, которая может стать отправной точкой для действенного мирного процесса».

«Символично, что освобождение военнопленных приурочено к Новому году и Рождеству Христову, и более трехсот человек смогут теперь встретить праздники со своими семьями», - заключил представитель Церкви.

В РПУ напомнили о том, что 8 декабря 2016 года в Донецке в результате миротворческого участия Православной Церкви был освобожден попавший ранее в плен в ходе военных действий украинский военнослужащий Тарас Колодий. К лицам, от которых зависело положительное решение по данному вопросу, обратился Патриарх Кирилл по просьбе митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Освобождение пленного состоялось без предварительных условий в качестве акта доброй воли.