При поддержке Украинской Православной Церкви начался процесс освобождения пленных

По состоянию на 14.00 27 декабря начался процесс обмена военнопленными на одном из КПП в Донецкой области. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Договоренности об обмене были достигнуты при посредничестве Украинской Православной Церкви и действенного участия в этом процессе Патриарха Кирилла.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на контрольно-разграничительном пункте и в так называемой "серой зоне" в процессе обмена участвуют священнослужители УПЦ.

Напомним, год назад, 18 декабря, усилиями Украинской Православной Церкви был освобожден украинский военный Тарас Колодий. А в апреле матери украинских военнопленных обратились к Предстоятелю УПЦ с просьбой помочь вернуть их сыновей домой. 21 декабря Священный Синод призвал духовенство и верующих УПЦ усилить молитвы о скорейшем освобождении всех военных из плена.