В Одессе митрополит Агафангел в честь Рождественских каникул накормил в ресторане 130 детей

26 декабря 2017 года в Одесской епархии прошли праздничные мероприятия для более 130 детей из семей беженцев с востока Украины и из многодетных одесских семей, в том числе священнослужителей, которые воспитывают более 5 детей. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Праздничный утренник по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был организован и проведен Отделом по благотворительности и социальному служению и Отделом по религиозному образованию и катехизации в ресторанном комплексе "Свеча".

Открывая детский праздник, владыка поздравил детей и родителей с наступающими праздниками Новолетия и Рождества Христова, пожелав им крепкого здоровья и счастья в каждой семье, чтобы Господь даровал мир, радость и любовь на всякое время.

Затем прочитав молитву «Отче наш», присутствующие приступили к праздничной трапезе, которую приготовили им повара ресторана.

Воспитанники воскресной школы «Преображение» при Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе исполнили праздничные песнопения, а затем кукольный театр «Золотой ключик» показал спектакль о святителе Николае Чудотворце.

В завершение утренника митрополит Агафангел вручил каждому из детей праздничный подарок, состоящий из вкусных сладостей, мягких игрушек и канцелярских наборов для обучения. Также в ходе конкурсов и игр, многие из присутствующих маленьких гостей получали дополнительные ценные подарки.

Артисты – клоуны и аниматоры – на протяжении трёх часов продолжали далее радовать детвору.

Стало доброй традицией проведение в ресторанном комплексе детских утренников, посвященных празднованию дня святого Николая, Рождества Христова и Новолетия. В этом году двери ресторана гостеприимно распахнулись для детворы уже в четвертый раз.