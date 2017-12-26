Из Греции в Ужгород прибыл ковчег с частью одежды святителя Спиридона Тримифунтского
В день памяти святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, 25 декабря, архиепископ Феодор с архипастырским визитом посетил Свято-Архангело-Михайловский храм Ужгорода.
Знаменательным событием этого дня стало то, что трудами настоятеля храма прот. Иоанна Ваша с благословения Митрополита Керкирского Нектария для молитвенного поклонения православного народа Закарпатья, была передана святыня от святителя Спиридона – часть его одежды, сообщается на сайте Мукачевской епархии УПЦ.
За литургией молились о мире в Украине. Украшало Божественную литургию пение семинарского хора из Одессы и женского приходского хора.
После совершенного молебна, сотни прихожан и паломников имели уникальную возможность приложитись к великой святыне, которая в дальнейшем постоянно будет находиться в данном храме.
В конце владыка Феодор обратился к пастве со словом проповеди, в которой раскрыл смиренный образ и труды святителя Спиридона Тримифунтского.